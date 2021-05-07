В четверг, 6 мая, чуть не был сорван матч между Минаем и Шахтером. Игроки закарпатского клуба отказались выходить на матч. Он таки состоялся, но начался на 40 минут позже.

Как это было Минай не вышел вовремя на матч с Шахтером: причины

Одной из причин бунта игроков называли то, что на эту игру были сделаны аномальные ставки. Особенно на количество голов. На это сразу отреагировали букмекеры коэффициент на победу Миная возрос в разы. А некоторые компании перестали принимать ставки на этот матч.

Игра таки состоялась. Шахтер победил со счетом 4:0. И по итогам этого матча Минай вылетел из УПЛ.

Теперь этим матчем, а также другими играми с участием Миная, заинтересовался комитет этики и честной игры Украинской ассоциации футбола. Как указано в сообщении, им было сообщено об аномальных ставках на победу гостей с большой разницей голов еще до того, как эта информация стала публичной.

"С целью минимизации выплат по этим ставкам и приема букмекерами новых ставок во время матча комитет обратился к объединениям букмекеров с просьбой заморозить выплаты и не принимать новые ставки на матч во время его течения", – заявили в КДК.

А также отметили, что это не первый случай в этом сезоне, когда они вынуждены были прибегнуть к такому шагу. Всего три команды по представлению комитета были заблокированы букмекерами для приема ставок на матчи при их участии в режиме "лайв".

"Что касается футбольного клуба Минай, то комитет обратится с просьбой к букмекерам минимизировать прием ставок на его следующий матч до начала игры. Комитетом осуществляется проверка и других матчей этого клуба, в том числе команды U-21, результаты которой будут переданы в органы осуществления футбольного правосудия и Национальной полиции Украины в ближайшее время", – подытожили в комитете этики и честной игры.