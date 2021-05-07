Для Мотора это чемпионство стало девятым в истории. Команда защитила свое чемпионское звание, которое никому не отдает с 2013 года.

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В этом году команде удалось избежать золотой серии. Ее назначили, если бы расстояние между первой и второй командами турнирной таблицы составило менее восьми очков. И за 22 матча чемпионата Мотор выиграл 21 раз, и лишь одну игру свел к ничьей. Поэтому преимущество над Донбассом, который в итоге и стал вторым, составило десять очков.

Что до Донбасса, то команда второй раз подряд финиширует на второй позиции. В целом в призерах чемпионата Украины – 15-й раз.

Третьей стала Одесса, которая получила медали чемпионата впервые в истории клуба. Четвертой командой в Украине стала Академия гандболу.

Уже 17 – 18 мая в Украине официально закончится гандбольный сезон. Именно тогда в Запорожье состоится Финал четырех Кубка Украины.