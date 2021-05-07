Следующий бой Сиренко

Владислав Сиренко уже активно готовится к следующему поединку. Местом для тренировок украинца боксер выбрал Буковель.

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Поклонники бокса смогут увидеть Сиренко на ринге уже 12 июня. Бой состоится в Киеве. Однако против кого выйдет на ринг украинец пока неизвестно.

Бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир уже прибыл в лагерь Сиренко. Именно он возглавит дальнейшую подготовку непобедимого супертяжа в украинских Карпатах.