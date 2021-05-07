Следующий бой Сиренко Владислав Сиренко уже активно готовится к следующему поединку. Местом для тренировок украинца боксер выбрал Буковель. Это стоит увидеть Как Усик потренировался и станцевал на ринге под песню российского исполнителя: видео Поклонники бокса смогут увидеть Сиренко на ринге уже 12 июня. Бой состоится в Киеве. Однако против кого выйдет на ринг украинец пока неизвестно. Бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир уже прибыл в лагерь Сиренко. Именно он возглавит дальнейшую подготовку непобедимого супертяжа в украинских Карпатах. Последний раз 26-летний боксер из Украины выходил на ринг в марте 2021 года. Тогда Сиренко победил поляка Камила Соколовски. Поединок продлился все 8 раундов. После тотального превосходства украинца рефери единогласно отдали победу Владиславу – 80-72, 80-72, 80-72. Для Сиренко этот успех против представителя Польши стал 16-м на профессиональном ринге, 13 боев украинец завершал нокаутом. Владиславу удалось защитить чемпионский титул WBC Asia.