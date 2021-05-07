Согласно регламенту, матчи последнего тура все должны были начаться в одно время. Это делается для того, чтобы команды не знали результаты параллельных матчей, и до конца игр сохранялась интрига и борьба за итоговые места в турнирной таблице УПЛ. Особенно в случае определения чемпиона или команды, которая вылетает. Поэтому все матчи 26-го тура УПЛ были запланированы на одно время – 17:00.

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И уже после 25-го тура определились почти все места в турнирной таблице. Исключение – еще одно место в еврокубках. Ворскла и Десна поспорят за попадание в первую пятерку, поэтому за право участия в квалификации Лиги конференций.

Дирекция УПЛ решила изменить время начала четырех матчей в двадцать шестом туре. Такое решение объяснили желанием "обеспечить прямую трансляцию всех семи матчей заключительного тура сезона".

Время начала матчей 26-го тура УПЛ