В расширенную заявку сборной Украины перед Евро-2020 попали четыре вратаря. Один из них – Андрей Пятов. Для 36-летнего голкипера это могут быть последние матчи за сборную Украины.
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Андрея Пятов официально подтвердил, что после Евро-2020 покинет сборную Украины.
Андрей Пятов в сборной Украины
- Андрей Пятов выступает в сборной Украины с 2006 года. Но дебютировать удалось только 22 августа 2007 года в товарищеском матче против Узбекистана.
- В целом провел 96 поединков. По количеству поединков за команду Пятов занимает пятое место в истории сборной Украины.
- Со сборной Украины выступил на Чемпионате мира 2006 года, а также на Евро-2012 и Евро-2016.
- Автор наиболее длительной сухой серии в истории национальной сборной Украины – 752 минуты.
- Может войти в тройку гвардейцев сборной Украины. Впереди него Олег Гусев (98 матчей) и Руслан Ротань (100 матчей). Перед Евро-2020 "сине-желтые" проведут три товарищеских матча. И еще как минимум три матча – на самом турнире.