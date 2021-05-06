Финалисты Лиги чемпионов

Стали известны участники финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В Стамбуле 29 мая сойдутся английский Манчестер Сити и.

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"Горожане" в плей-офф сначала преодолели две немецкие команды – Боруссию Менхенгладбах и Боруссию Дортмунд. В полуфинале Манчестер Сити одолел неуступчивый французский ПСЖ.

Манчестер Сити впервые в истории сыграет в финале Лиги чемпионов. В решающий матч команду вывел Пеп Гвардиола, который с 2011 года не играл в финалах Лиги чемпионов.

Второй финалист определился 5 мая в противостоянии между лондонским Челси и мадридским Реалом. Голы Тимо Вернера и Мейсона Маунта принесли Челси уверенную победу (2:0).

Челси в 1/8 преодолел Атлетико Мадрид, а на стадии четвертьфинала выбил Порту (Португалия).

Усик троллит WBO

Последние недели боксерское сообщество обсуждает возможную отмену боя за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Эту новость не оставил без внимания непобедимый украинский боксер Александр Усик, официальный претендент на титул WBO Джошуа.

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Украинец не терял времени и оригинально обратился к Всемирной боксерской организации (WBO), намекнув на возможный бой с Энтони Джошуа.

Команда украинца заявляла, что Усик должен провести поединок с Джошуа. По этому поводу Александр оставил в соцсетях мем "ждун" и подписал его: "Я жду, WBO!".

Результаты УПЛ

5 мая стартовал предпоследний тур украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2020/2021. В среду состоялись четыре поединка:

Динамо в формально домашнем матче сыграло вничью против Мариуполя (0:0)

Ворскла и Десна поделили очки в Полтаве в матче за Лигу конференций УЕФА (1:1)

Днепр-1 проиграл дома Заре, которая гарантировала себе бронзовые медали (0:1);

Александрия уступила Колосу, который практически гарантировал себе участие в Лиге конференций (0:2).

В четверг, 6 мая, состоятся еще три матча. Ингулец примет Львов, Минай сыграет против Шахтера, а Рух померится силами с Олимпиком. Последний тур УПЛ состоится 9 мая.