Финалисты Лиги чемпионов
Стали известны участники финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В Стамбуле 29 мая сойдутся английский Манчестер Сити и.
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"Горожане" в плей-офф сначала преодолели две немецкие команды – Боруссию Менхенгладбах и Боруссию Дортмунд. В полуфинале Манчестер Сити одолел неуступчивый французский ПСЖ.
Манчестер Сити впервые в истории сыграет в финале Лиги чемпионов. В решающий матч команду вывел Пеп Гвардиола, который с 2011 года не играл в финалах Лиги чемпионов.
Второй финалист определился 5 мая в противостоянии между лондонским Челси и мадридским Реалом. Голы Тимо Вернера и Мейсона Маунта принесли Челси уверенную победу (2:0).
Челси в 1/8 преодолел Атлетико Мадрид, а на стадии четвертьфинала выбил Порту (Португалия).
Усик троллит WBO
Последние недели боксерское сообщество обсуждает возможную отмену боя за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.
Эту новость не оставил без внимания непобедимый украинский боксер Александр Усик, официальный претендент на титул WBO Джошуа.
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Украинец не терял времени и оригинально обратился к Всемирной боксерской организации (WBO), намекнув на возможный бой с Энтони Джошуа.
Команда украинца заявляла, что Усик должен провести поединок с Джошуа. По этому поводу Александр оставил в соцсетях мем "ждун" и подписал его: "Я жду, WBO!".
Результаты УПЛ
5 мая стартовал предпоследний тур украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2020/2021. В среду состоялись четыре поединка:
- Динамо в формально домашнем матче сыграло вничью против Мариуполя (0:0)
- Ворскла и Десна поделили очки в Полтаве в матче за Лигу конференций УЕФА (1:1)
- Днепр-1 проиграл дома Заре, которая гарантировала себе бронзовые медали (0:1);
- Александрия уступила Колосу, который практически гарантировал себе участие в Лиге конференций (0:2).