Динамо – Мариуполь 0:0

Удаление: Де Пена, 51 (Динамо)

Динамовцы вышли на футбольное поле в Мариуполе основным составом. Мирча Луческу не стал делать ротаций и выпустил сильнейших.

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Первый опасный момент создали "азовцы", но вышедший в стартовом составе команды голкипер Бойко в эффектном прыжке парировал удар из пределов штрафной. Футболисты Мариуполя острее играли в первой 15-минутке. Топалов убрал соперника и пробил под дальнюю стойку – снова Бойко стал спасителем команды.

Команда из Мариуполя играла преимущественно забросами за спины защитников киевского клуба. Именно после них создавалась наибольшая опасность у владений киевлян.

"Сухой" тайм

Лучший момент в первые 25 минут упустил Миколенко. Защитник Динамо замкнул прострел с фланга, но мяч разминулся со стойкой.

Самый большой "пожар" был у владений Мариуполя в конце первого тайма. Де Пена откликнулся на прострел с фланга у ворот, если бы не жесткий, но в то же время чистый подкат от Танковского. Центральный полузащитник разрядил ситуацию, хотя легионер лежал на газоне, требуя пенальти.

Ближе к концу первой 45-минутки активнее были киевляне. Но подопечные Луческу не смогли реализовать преимущество. На перерыв команды ушли при нолях на табло.

Важное очко Мариуполя

Уже в начале другого тайма динамовцы сами себе создали проблемы. Де Пина увидел перед собой вторую желтую карточку, которая автоматически превратилась в удаление.

Удаление Де Пены видео

Гальчук выполнил классный сейв после удара головой от Беседина. Даже такая филигранная подача со штрафного от Цыганкова не привела к голу.

После удаления в составе Динамо ни одна из команд никак не могла создать ни одного действительно опасного момента. Как ни старались футболисты, но размочить нули на табло не удалось.

Динамо расписало "сухую" ничью с Мариуполем 0:0. После матча в активе киевлян 62 очка. Команда Остапа Маркевича получила крайне важное очко против чемпиона, теперь в их активе 23 пункта и 11 место.

Динамо – Мариуполь видеообзор