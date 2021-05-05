Днепр-1 – Заря 0:1

Гол: Юрченко, 79 (пен.)

Удаление: Игнатенко, 69

К слову Днепр-1 – Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ

На поле "Днепр-Арены" сыграли команды, которые практически не имели турнирной мотивации. Заре, выигравшей крайний матч у Миная, чтобы потерять третье место, надо будет очень постараться. А могли бы луганчане сейчас дышать в спину донецкому Шахтеру, если бы не провальный матч с Олимпиком.

Днепр-1 свой предыдущий матч проиграл без шансов – по счету этого не скажешь, но по игре подопечные Йовичевича полностью уступили Шахтеру 2:1, причем практически помогли донецкой команде забить оба гола.

Матч первого круга закончился победой Зари 3:1.

Днепр-1 создал первый опасный момент в матче на 12-й минуте. Булеца отбросил Пихалёнка, а тот выстрелил в угол – Мацапура вытянулся и перевел мяч на угловой.

На 35-й минуте Пихалёнок уже сам организовал красивую атаку, которую сам и завершил дальним ударом – Мацапура перевел мяч из-под перекладины на угловой.

После перерыва Заря едва не открыла счет, когда Иванисеня бил метров с 20-ти и попал в штангу – Юрчук уже не мог помочь.

На 69-й минуте Днепр-1 неожиданно остался в меньшинстве. Игнатенко шипами налетел на ступню Жуниора и арбитр после просмотра VAR показал игроку красную карточку.

Заря за 10 минут воспользовалась своим преимуществом. Проход Назарины закончился падением и выпрашиванием пенальти. Судья показал играть, но все-таки позже пошел смотреть повтор и назначил 11-метровый в ворота днепрян.

Юрченко развел мяч по разным углам и вырвал победу для луганчан.

В итоге, Заря добыла 3 очка и обеспечила себе бронзовые медали чемпионата Украины сезона 2020/21. Днепр-1 с 29 очками идет на 8 позиции.