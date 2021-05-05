Ворскла – Десна 1:1

Голы: Тилль, 18 – Гитченко, 54

Удаление: Якубу, 86 (Ворскла)

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Ворскла и Десна – претенденты на место в Лиге конференций – турнира УЕФА, который стартует в 2021 году. Перед очным матчем в 25 туре нужное 5 место удерживала Десна.

Однако такое же количество очков, как черниговская команда, имела и Ворскла. Таким образом, команды в очном матче могли определить, кто же таки добудет путевку в еврокубки на следующий сезон.

Учитывая то, что на кону матча была зона еврокубков, команды в первом тайме больше боролись на футбольном поле, чем что-то создавали. Но несмотря на это Ворскла нашла момент для гола.

На 18 минуте лидер полтавчан Степанюк отдал пас на Тилля, который врывался в штрафную "северян". Хавбека никто не встретил, и он нанес результативный удар.

После перерыва Десна активизировалась впереди и довольно быстро сумела отыграться.

Черниговцы заработали штрафной вблизи штрафной хозяев. Владислав Калитвинцев навесил точно на Гитченко, и капитан Десны "расписался" в воротах Ризныка.

Окрыленная успехом Десна побежала вперед вырывать победу. На 61 минуте черниговцы провели стремительную контратаку, которая завершилась ударом Гуцуляка из пределов штрафной. Однако помехой голу стал Ризнык!

Через две минуты Ризнык во второй раз стал героем Полтавы. Калитвинцев выполнил великолепный кросс с левого фланга на Безбородко. Нападающий пробил головой в угол, но вратарь отбил мяч.

Свой момент имела и Ворскла. На 75 минуте Кулач вывел Степанюка на ударную позицию, и тот нанес удар низом. Паст отбил на угловой. После подачи с угла поля Ворскла отметилась голом, однако мяч не был засчитан из-за офсайда.

В конце матча Ворсклу подвел Якубу, который наиграл на удаление. Полтавчане доигрывали в меньшинстве и не смогли выиграть поединок.

Благодаря ничьей Десна сохранила 5 место. Ворскла несмотря на ничью сохраняет шансы на еврокубки. В последнем туре полтавчанам желательно побеждать Минай и надеяться на осечку Десны в игре с Мариуполем.

Ворскла – Десна видеообзор