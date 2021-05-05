Украинский боксер Александр Усик не терял времени и оригинально обратился к Всемирной боксерской организации, намекнув на возможный бой с Энтони Джошуа.
К слову Бой Джошуа – Фьюри выглядит мертвым, – промоутер заявил об отмене поединка
Команда украинца заявляла, что Усик должен провести поединок с Джошуа. По этому поводу Александр оставил в соцсетях мем с "Ждуном" и подписал его: "Я жду, WBO!".
Что известно об отмене поединка между Фьюри и Джошуа
- В начале марта 2021 года Фьюри и Джошуа подписали контракт на 2 поединка. Однако они до сих пор не согласовали ни дату, ни место поединка.
- Боб Арум уже несколько раз заявлял, что бой между Фьюри и Джошуа не случится. Он сообщал, что Джошуа предстоит провести защиту титула WBO против украинца Александра Усика.
- Также, по словам Арума, Фьюри рассматривает проведение третьего боя против Деонтея Уайлдера. Чемпион мира по версии WBC планирует переговоры с Уайлдером.
- 1 мая Эгис Климас, менеджер Усика, сообщил, что поединок Фьюри – Джошуа не состоятся в ближайшее время.
- В ответ Хирн тот же день заверил, что все в силе. Он заявил, что получил контракт от одной из стран Среднего Востока. По словам промоутера, юристы изучают контракт.
- Он сообщил, что бой Фьюри с Джошуа не отменен официально. В то же время команда Усика ожидает информацию от WBO. У Усика ждут решения Джошуа – примет ли британец бой с Александром, или оставит титул.