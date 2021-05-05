Украинский боксер Александр Усик не терял времени и оригинально обратился к Всемирной боксерской организации, намекнув на возможный бой с Энтони Джошуа.

К слову Бой Джошуа – Фьюри выглядит мертвым, – промоутер заявил об отмене поединка

Команда украинца заявляла, что Усик должен провести поединок с Джошуа. По этому поводу Александр оставил в соцсетях мем с "Ждуном" и подписал его: "Я жду, WBO!".

Что известно об отмене поединка между Фьюри и Джошуа