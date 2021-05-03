Бой с Усиком также хороший вариант
Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, в очередной раз медийно нажал на Эдди Хирна из Matchroom Boxing. Именно Хирн занимается организацией поединка Фьюри – Джошуа и обещал анонсировал бой в ближайшие дни.
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Боб Арум утверждает, что Хирн хочет, чтобы Джошуа встретился с Фьюри, ведь у Энтони заканчивается контракт с Matchroom Boxing.
"У Эдди Хирна остался всего один бой по контракту с Джошуа, поэтому он хочет организовать ему большой поединок. Бой с Усиком также хороший вариант, но не такой большой", – сказал Арум.
Боб Арум считает, что Фьюри не встретится с Джошуа ни в этом году, ни в 2022-м.
Если посмотреть на то, как сейчас развиваются события, то противостояние Тайсона и Энтони кажется нереальным ни в этом, ни в следующем году. И, возможно, даже через год. Джошуа, как и Фьюри, нужно вскоре выйти в ринг. Бой Фьюри – Джошуа выглядит мертвым,
– уверяет промоутер.
Арум в очередной раз напомнил, что у Тайсона Фьюри слишком долгий простой. Британец не дрался с февраля 2019 года. Поэтому Арум считает, что Фьюри должен провести поединок этим летом с промежуточным соперником.
Что известно об отмене поединка между Фьюри и Джошуа
- В начале марта 2021 года Фьюри и Джошуа подписали контракт на 2 поединка. Однако они до сих пор не согласовали ни дату, ни место поединка.
- Боб Арум уже несколько раз заявлял, что бой между Фьюри и Джошуа не случится. Он сообщал, что Джошуа предстоит провести защиту титула WBO против украинца Александра Усика.
- Также, по словам Арума, Фьюри рассматривает проведение третьего боя против Деонтея Уайлдера. Чемпион мира по версии WBC планирует переговоры с Уайлдером.
- Эдди Хирн сообщал, что бой состоится в Саудовской Аравии. Однако Арум скептически отнесся к словам промоутера Джошуа. Он считает, что бой не успеют организовать.
- 1 мая Эгис Климас, менеджер Усика, сообщил, что поединок Фьюри – Джошуа не состоится в ближайшее время.
По информации WBN, переговоры по большому бою между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа отменены. В таком случае Джошуа проведет обязательную защиту пояса WBO от Усика. Александр долго этого ждал. Мы все с нетерпением ждем,
– написал Климас в инстаграме.
- В ответ Хирн тот же день заверил, что все в силе. Он заявил, что получил контракт от одной из стран Среднего Востока. По словам промоутера, юристы изучают контракт.
- Информацию прокомментировал генеральный директор К2 Promotions Александр Красюк, представляющий интересы Усика. Об этом сообщает Luckypunchnet.
- Он сообщил, что бой Фьюри с Джошуа не отменен официально. В то же время команда Усика ожидает информацию от WBO. У Усика ждут решения Джошуа – примет ли британец бой с Александром или сохранит титул.