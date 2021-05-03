Бой с Усиком также хороший вариант

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, в очередной раз медийно нажал на Эдди Хирна из Matchroom Boxing. Именно Хирн занимается организацией поединка Фьюри – Джошуа и обещал анонсировал бой в ближайшие дни.

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Боб Арум утверждает, что Хирн хочет, чтобы Джошуа встретился с Фьюри, ведь у Энтони заканчивается контракт с Matchroom Boxing.

"У Эдди Хирна остался всего один бой по контракту с Джошуа, поэтому он хочет организовать ему большой поединок. Бой с Усиком также хороший вариант, но не такой большой", – сказал Арум.

Боб Арум считает, что Фьюри не встретится с Джошуа ни в этом году, ни в 2022-м.

Если посмотреть на то, как сейчас развиваются события, то противостояние Тайсона и Энтони кажется нереальным ни в этом, ни в следующем году. И, возможно, даже через год. Джошуа, как и Фьюри, нужно вскоре выйти в ринг. Бой Фьюри – Джошуа выглядит мертвым,

– уверяет промоутер.

Арум в очередной раз напомнил, что у Тайсона Фьюри слишком долгий простой. Британец не дрался с февраля 2019 года. Поэтому Арум считает, что Фьюри должен провести поединок этим летом с промежуточным соперником.

Что известно об отмене поединка между Фьюри и Джошуа

В начале марта 2021 года Фьюри и Джошуа подписали контракт на 2 поединка. Однако они до сих пор не согласовали ни дату, ни место поединка.

Боб Арум уже несколько раз заявлял, что бой между Фьюри и Джошуа не случится. Он сообщал, что Джошуа предстоит провести защиту титула WBO против украинца Александра Усика.

Также, по словам Арума, Фьюри рассматривает проведение третьего боя против Деонтея Уайлдера. Чемпион мира по версии WBC планирует переговоры с Уайлдером.

Эдди Хирн сообщал, что бой состоится в Саудовской Аравии. Однако Арум скептически отнесся к словам промоутера Джошуа. Он считает, что бой не успеют организовать.

1 мая Эгис Климас, менеджер Усика, сообщил, что поединок Фьюри – Джошуа не состоится в ближайшее время.

По информации WBN, переговоры по большому бою между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа отменены. В таком случае Джошуа проведет обязательную защиту пояса WBO от Усика. Александр долго этого ждал. Мы все с нетерпением ждем,

– написал Климас в инстаграме.