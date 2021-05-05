Александрия – Колос 0:2

Голы: Петров, 42 (пен), Ориховский, 57

Этот матч Александрия была вынуждена проводить не на родном стадионе "Ника", а в Кропивницком. Все из-за того, что на стадионе перестилают газон (и его можно купить на сувениры).

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Александрии в этом матче ничего не надо было – в еврокубки команда не попадает, из УПЛ – не вылетает. Так что можно было играть в свое удовольствие. При этом это был 200-й матч команды под руководством Владимира Шарана в чемпионате. И могла одержать 70-ю победу.

Зато Колос борется за попадание в топ-5 по итогам чемпионата. Поэтому им нужна была победа.

В первом тайме обе команды показали довольно вялый футбол. К середине первого тайма – по одному удару от каждой из команд. И то даже не в створ ворот. Первый раз мяч летел в ворота аж на 31-й минуте. Но это был дальний удар, и голкипер Колоса с ним легко справился.

Но еще в первом тайме Колосу удалось выйти вперед. Стецков в собственной штрафной сбил Ильина, и арбитр назначил пенальти. Хотя повтор показал, что защитник сначала сыграл в мяч в подкате, и только тогда через него перецепился соперник. Но системы VAR на матче не было, поэтому пересмотреть решение арбитра тоже не было возможности.

Петров с 11-метровой отметки пробил мощно почти по центру, в то время как Билык бросился в угол ворот.

Видео гола Петрова

Второй тайм Александрия начала значительно лучше. Но сравнять счет так и не удалось. Зато гостям удалось удвоить свое преимущество. После навеса со стандарта Ориховский на ближней штанге переправил мяч в ворота. Билык не успел как следует среагировать, и от его рук тот и пересек линию ворот. Для Ориховского – это десятый гол в УПЛ.

Видео гола Ориховского

Впоследствии Ориховский мог оформлять и дубль, но его удар был заблокирован – мяч попал в партнера по команде Лысенко.

В дальнейшем ни одна из команд не наиграла на то, чтобы забить еще хотя бы гол.

Эта победа позволила Колосу подняться на четвертое место в турнирной таблице. И продолжить свою беспроигрышную серию – пять побед и четыре ничьи. А также обеспечить себе место в еврокубках на следующий сезон. Ковалевцы опережают Ворсклу и Десну на три балла. И даже в случае поражения в следующем туре и победы конкурентов, обойдут их по дополнительным показателям.