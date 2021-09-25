Джошуа тяжелее Усика, жеребьевка Кубка Украины: главные новости спорта 24 сентября
Усик и Джошуа провели официальную церемонию взвешивания перед боем. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Таковы были главные новости спорта в пятницу, 24 сентября
Усик против Джошуа
Александр Усик и Энтони Джошуа провели официальную процедуру взвешивания перед боем. Британец оказался тяжелее – 109 килограммов против 100 килограммов у Усика.
Также боксеры провели финальную дуэль взглядов.
Александр Усик может встретиться с чемпионом мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри. Это произойдет, если Усик и Фьюри выиграют свои следующие поединки. Сам Фьюри больше верит в победу Усика в бою против Джошуа.
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Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу. На этой стадии турнира борьбу начинают и представители Украины в еврокубках этого сезона.
- Металлист 1925 – Александрия
- Металлист – Колос
- Верес – Ворскла
- Черноморец – Шахтер
- ЛНЗ Черкассы – Днепр-1
- Альянс – Львов
- Рух – Заря
- Мариуполь – Динамо
Базовая дата матчей – 27 октября.
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