Усик и Фьюри могут сражаться за все титулы

Боб Арум, глава компании Top Rank и промоутер Фьюри заявил, что хочет организовать бой между Тайсоном и Усиком.

Смотрите также Усик и Джошуа провели первую дуэль взглядов перед боем: видео

Он признался, что мечтает об этом бое, однако нужно, чтобы Усик одержал победу в поединке с Энтони Джошуа, а Фьюри побил Деонтея Уайлдера.

По словам Арума, Усик и Фьюри могут встретиться в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

Моя большая мечта, когда Тайсон победит Уайлдера, а Усик – Джошуа, позвонить в Украину и организовать бой за объединение поясов в тяжелом весе между Фьюри и Усиком,

– сказал Арум.

Мнение Арума не разделяет сам Фьюри. Британский чемпион заявил, что не видит смысла в поединке с Усиком и хочет сразиться против Джошуа.

Что известно о следующем бое Усика

Украинский боксер в своем третьем поединке в тяжелом весе сразится за звание чемпиона мира. В субботу, 25 сентября, Усик встретится с Энтони Джошуа.

На кону поединка будут титулы WBO, WBA, IBF, IBO, принадлежащие Джошуа. Боксеры встретятся в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Начало шоу в 22:00.

Усик и Джошуа – олимпийские чемпионы Лондона 2012 года.



Усик – Джошуа / Инфографика Спорт 24