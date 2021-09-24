Причиной для временной приостановки продажи билетов в УАФ называют "эпидемиологическую ситуацию в стране, связанную с ростом показателей заболеваемости COVID-19"

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Важно! Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что за неделю (вероятно, 17 – 24 сентября) количество новых случаев COVID-19 в стране выросло на 68%, а госпитализаций – на 51%. Заболеваемость коронавирусом в Украине растет уже десятую неделю подряд. По состоянию на 24 сентября уже 9 областей Украины демонстрируют признаки оранжевого уровня эпидемической опасности. Житомирщина, Луганская область, Львовская и Харьковская область могут попасть в красную карантинную зону еще до середины октября.

"Сейчас мы внимательно следим за ситуацией в стране, изучаем динамику заболеваемости и в ближайшее время сможем возобновить продажу билетов", – заверили в УАФ.

Там также добавили, что все билеты, которые были приобретены ранее, является действительными. Матч между сборными Украины и Боснии и Герцеговины состоится 12 октября. Матч запланирован на "Арене-Львов".