Причиной для временной приостановки продажи билетов в УАФ называют "эпидемиологическую ситуацию в стране, связанную с ростом показателей заболеваемости COVID-19"
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"Сейчас мы внимательно следим за ситуацией в стране, изучаем динамику заболеваемости и в ближайшее время сможем возобновить продажу билетов", – заверили в УАФ.
Там также добавили, что все билеты, которые были приобретены ранее, является действительными. Матч между сборными Украины и Боснии и Герцеговины состоится 12 октября. Матч запланирован на "Арене-Львов".