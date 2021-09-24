Дебютировал в основной команде Шахтера в официальном матче Трубин еще в мае 2019 года, когда ему было всего 17 лет. Тогда он сыграл весь матч против Мариуполя. На следующий официального матча пришлось ждать еще долго. Лишь после зимнего перерыва к началу 2020 года он вновь поставили в воротах в официальном матче. Но в еврокубках дальше стоял Андрей Пятов.

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И уже 21 октября 2020 года дошла очередь и до еврокубков. Трубин вышел в старте на матч Лиги чемпионов против мадридского Реала на выезде. В этом матче Шахтер в первом тайме забил трижды. Правда во втором тайме команда дважды пропустила, но сумели победить.

Честно, когда 3:0 было, было страшно. Я уже хотел, чтобы быстрее этот матч закончился. Еще очень хотелось в дебютном матче не пропустить,

– рассказал Трубин.

В сборную Украины Трубин получил вызов на первые матчи отбора на чемпионат мира 2022 в марте 2021 года. Матчи против Франции и Финляндии он провел в запасе, выйдя в старте на матч против Казахстана. Эта игра закончилась вничью 1:1. В ворота Трубина забил Серикзан Мужиков.

"Здесь наоборот, хотелось, чтобы время не заканчивался, пока второй не забьем", – признался вратарь.

Сам гол Мужикова он пересмотрел только один раз.

"Я потом в обзоре просто посмотрел один раз и все. Ну там был хороший удар, что там просматривать? Может я мог бы какое-то минимальное движение сделать, но он там очень хорошо пробил. Я бы и позицию правильную выбрал, но удар был хороший", – рассказал Трубин.