Усик проти Джошуа
Олександр Усик та Ентоні Джошуа провели офіційну процедуру зважування перед боєм. Британець виявився важчим – 109 кілограмів проти 100 кілограмів в Усика.
Також боксери провели фінальну дуель поглядів.
Олександр Усик може зустрітися з чемпіоном світу за версією WBC у важкій вазі Тайсоном Ф'юрі. Це станеться, якщо Усик та Ф'юрі виграють свої наступні поєдинки. Сам Ф'юрі більше вірить у перемогу Усика в бою проти Джошуа.
Віталій Кличко оцінив шанси Усика в бою з Джошуа
Жеребкування 1/8 фіналу Кубка України
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу. на цій стадії турніру боротьбу розпочинають і представник України в єврокубках цього сезону.
- Металіст 1925 – Олександрія
- Металіст – Колос
- Верес – Ворскла
- Чорноморець – Шахтар
- ЛНЗ Черкаси – Дніпро-1
- Альянс – Львів
- Рух – Зоря
- Маріуполь – Динамо
Базова дата матчів – 27 жовтня.
Квитки на матч Україна – Боснія та Герцеговина
УАФ тимчасово призупинив продаж квитків на матч Україна – Боснія та Герцеговина. Все через карантинні обмеження.
Інтерв'ю Трубіна
Воротар донецького Шахтаря та збірної України Анатолій Трубін дав інтерв'ю, де, серед іншого, розповів
Аварійне гран-прі Росії
Гран-прі Росії у Формулі-1 ще не розпочалося, а нещастя вже переслідують пілотів
- Льюїс Хемілтон збив механіка під час заїзду на піт-стоп
- Антоніо Джовінацці розбив болід, невдало вийшовши з повороту
- П'єр Гаслі втратив переднє антикрило в одному з поворотів – воно просто відпало
- Макс Ферстаппен та Шарль Леклер стартуватимуть з кінця сітки через заміни моторів.