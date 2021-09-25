Усик проти Джошуа

Олександр Усик та Ентоні Джошуа провели офіційну процедуру зважування перед боєм. Британець виявився важчим – 109 кілограмів проти 100 кілограмів в Усика.

Також боксери провели фінальну дуель поглядів.

Олександр Усик може зустрітися з чемпіоном світу за версією WBC у важкій вазі Тайсоном Ф'юрі. Це станеться, якщо Усик та Ф'юрі виграють свої наступні поєдинки. Сам Ф'юрі більше вірить у перемогу Усика в бою проти Джошуа.

Віталій Кличко оцінив шанси Усика в бою з Джошуа

Жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу. на цій стадії турніру боротьбу розпочинають і представник України в єврокубках цього сезону.

Металіст 1925 – Олександрія

Металіст – Колос

Верес – Ворскла

Чорноморець – Шахтар

ЛНЗ Черкаси – Дніпро-1

Альянс – Львів

Рух – Зоря

Маріуполь – Динамо

Базова дата матчів – 27 жовтня.

Квитки на матч Україна – Боснія та Герцеговина

УАФ тимчасово призупинив продаж квитків на матч Україна – Боснія та Герцеговина. Все через карантинні обмеження.

Інтерв'ю Трубіна

Воротар донецького Шахтаря та збірної України Анатолій Трубін дав інтерв'ю, де, серед іншого, розповів

Аварійне гран-прі Росії

Гран-прі Росії у Формулі-1 ще не розпочалося, а нещастя вже переслідують пілотів