Первая встреча Усика и Джошуа

В конце медиамероприятия боксеры провели традиционную дуэль взглядов. Титулы Джошуа в руках держал его промоутер Эдди Хирн.

Кстати Мы с Энтони делаем еще один шаг в историю, – Усик заговорил по-украински перед Джошуа

Боксеры подошли друг к другу достаточно близко, однако обошлись без провокаций, в отличие от Сауля Альвареса и Калеба Планта.

Усик и Джошуа в течение нескольких секунд смотрели друг другу в глаза, после чего пожали руки и разошлись.

Перед поединком боксеры проведут еще одну финальную дуэль взглядов, которая состоится 24 сентября после официальной процедуры взвешивания.