Анатолий Трубин родился 1 августа 2001 года. В начале войны на Донбассе ему было 13 лет. К тому времени он занимался в академии Шахтера.

"Я помню, что когда вот это все началось, мы в тот момент полетели на турнир с командой в Италию. Мы летели через Киев, а когда возвращались, то уже видели блокпосты, нас проверяли", – рассказал Трубин.

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Впоследствии уже было принято решение о переезде из Донецка в Киев. Хотя часть его семьи и в дальнейшем осталась на оккупированных территориях. Мама же перебралась в Киев лишь в декабре 2020 года.

Сам игрок скучает по родному городу. Последний раз он там был в декабре 2019 года – отпраздновал Новый год в кругу семьи.

"Я скучаю именно по тому Донецку, который был до войны. Он был процветающим. Он буквально жил, а не как сейчас – выживал. Он реально процветал. Когда я последний раз приезжал, то даже люди стали не такими, как раньше, все уже какие-то печальные. Раньше были веселые, от всех веяло добром, а сейчас я этого уже не чувствовал", – рассказал Трубин.