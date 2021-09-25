Усик против Джошуа

Александр Усик и Энтони Джошуа провели официальную процедуру взвешивания перед боем. Британец оказался тяжелее – 109 килограммов против 100 килограммов у Усика.

Также боксеры провели финальную дуэль взглядов.

Александр Усик может встретиться с чемпионом мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри. Это произойдет, если Усик и Фьюри выиграют свои следующие поединки. Сам Фьюри больше верит в победу Усика в бою против Джошуа.

Виталий Кличко оценил шансы Усика в бою с Джошуа

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу. На этой стадии турнира борьбу начинают и представители Украины в еврокубках этого сезона.

Металлист 1925 – Александрия

Металлист – Колос

Верес – Ворскла

Черноморец – Шахтер

ЛНЗ Черкассы – Днепр-1

Альянс – Львов

Рух – Заря

Мариуполь – Динамо

Базовая дата матчей – 27 октября.

Билеты на матч Украина – Босния и Герцеговина

УАФ приостановил продажу билетов на матч Украина – Босния и Герцеговина. Все из-за карантинных ограничений.

Интервью Трубина

Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин дал интервью, где, среди прочего, рассказал

Аварийное гран-при России

Гран-при России в Формуле-1 еще не началось, а несчастья уже преследуют пилотов