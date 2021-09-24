Фьюри: Усик большой и неудобный левша
Тайсон Фьюри заявил, что может найти много причин, почему Джошуа проигрывает в поединке против Усика.
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Одна из них заключается в том, что Александр – большой и неудобный левша, ловкий боксер. Я считаю, что он бьет сильнее, чем думают люди,
– сказал Фьюри.
Вместе с тем, британец отметил, что важен не сильный удар, а методичность.
"Если ты просто будешь продолжать попадать в цель, то рано или поздно большой бодибилдер треснет по швам, как старая дешевая подушка, с которой летят перья", – заявил Тайсон.
Он добавил, что у Джошуа "довольно быстро заканчивается фантазия. В его арсенале есть только один трюк".
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Усик – Джошуа / Инфографика Спорт 24