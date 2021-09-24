Кличко: Это будет самый сложный поединок в карьере Усика

Виталий Кличко считает, что встреча с Джошуа будет самым сложным поединком в карьере Александра Усика.

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"Это будет самый сложный поединок в спортивной карьере Усика. С боксером такого уровня Александр еще не встречался", – отметил Кличко.

Оценивая шансы Усика, Виталий сказал, что все будет зависеть от самого Александра.

Шансы? Все зависит от него – от того, насколько правильными будут стратегия и тактика. Насколько Александр сможет навязать Джошуа свою формулу боя и не дать возможности сопернику пользоваться его ростом и преимуществом в весе,

– заявил Кличко.

Также бывший боксер рассказал, что Джошуа будет пытаться пользоваться своим преимуществом в длине рук.

"Потому что Джошуа – выше Усика и будет пытаться контратаковать, пользуясь также преимуществами в длине рук и владении мощным ударом правой", – резюмировал Кличко.

Усик – Джошуа: главное

Украинский боксер проведет только третий поединок в тяжелом весе. Усик сразится за звание чемпиона мира.

На кону поединка будут титулы WBO, WBA, IBF, IBO, которые пока принадлежат Джошуа.

Боксеры встретятся в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Начало шоу в 22:00.



Усик – Джошуа / Инфографика Спорт 24