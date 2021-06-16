Не спешит покидать Мадрид: Лунин хочет вытеснить Куртуа из рамки ворот Реала

Украинский голкипер Андрей Лунин хочет доказать, что достоин играть за Реал. Хотя вратарь сборной Украины имеет предложение от Гранады.
Хочет доказать свое мастерство
Новый наставник Реала Карло Анчелотти дал добро на трансфер украинского голкипера Андрея Лунина. Но такой расклад событий не устраивает 22-летнего футболиста.
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Голкипер хочет остаться в Мадриде несмотря на заинтересованность со стороны других испанских клубов. Лунин будет ждать своего шанса и набираться опыта рядом со звездными футболистами. Андрей настроен доказать тренерскому штабу свое мастерство и профессионализм. Однако сделать это будет крайне сложно. Вратарь из Украины прочно закрепил за собой место на скамейке для запасных. Основным стражем ворот "Королевского клуба" является бельгиец Тибо Куртуа.
- В сезоне-2020/2021 бельгийский конкурент Лунина сыграл за "сливочных" 51 матч во всех турнирах, в которых пропустил 44 гола и 21 поединок отыграл на ноль.
- По данным специализированного портала Transfermarkt, контракт Куртуа с Реалом рассчитан до конца июня 2024 года.
Какие клубы интересуются Луниным
- После перехода в клуб из Мадрида в 2018 году Лунин сыграл лишь один официальный поединок за "сливочных". Его дебют произошел в кубковом противостоянии против аутсайдера Алькояно, в котором Реал позорно проиграл андердогу (2:1). Игра украинского голкипера была не лучшей, переживания Андрея выливались в неуверенную игру в рамке ворот. После этого вратарь еще крепче сел на скамейку для запасных.
- Лунин заявлял, что не прочь покинуть испанский гранд. Ему нужна игровая практика. Хетафе хотел взять в аренду украинского голкипера, но все заинтересованности были лишь на уровне слухов.
- Соглашение вратаря сборной Украины с "Королевским клубом" истекает 30 июня 2024 года. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.
- За Луниным следят сразу несколько испанских клубов – Бетис, Гранада и Хетафе. Гранада ищет замену Руи Силви, который не будет продлевать контракт. О заинтересованности со стороны Гранады сообщалось и ранее. Но все осталось на уровне слухов. Также футболистом интересуется Кадис.
- Также турецкий Бешикташ не прочь видеть Лунина в своем составе.