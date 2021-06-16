Не спешит покидать Мадрид: Лунин хочет вытеснить Куртуа из рамки ворот Реала

Украинский голкипер Андрей Лунин хочет доказать, что достоин играть за Реал. Хотя вратарь сборной Украины имеет предложение от Гранады.

Хочет доказать свое мастерство

Новый наставник Реала Карло Анчелотти дал добро на трансфер украинского голкипера Андрея Лунина. Но такой расклад событий не устраивает 22-летнего футболиста.

К теме Анчелотти согласился отпустить Лунина из Реала: уже есть первый вариант

Голкипер хочет остаться в Мадриде несмотря на заинтересованность со стороны других испанских клубов. Лунин будет ждать своего шанса и набираться опыта рядом со звездными футболистами. Андрей настроен доказать тренерскому штабу свое мастерство и профессионализм. Однако сделать это будет крайне сложно. Вратарь из Украины прочно закрепил за собой место на скамейке для запасных. Основным стражем ворот "Королевского клуба" является бельгиец Тибо Куртуа.

В сезоне-2020/2021 бельгийский конкурент Лунина сыграл за "сливочных" 51 матч во всех турнирах, в которых пропустил 44 гола и 21 поединок отыграл на ноль.

По данным специализированного портала Transfermarkt, контракт Куртуа с Реалом рассчитан до конца июня 2024 года.

Какие клубы интересуются Луниным