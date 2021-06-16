Хочет доказать свое мастерство
Новый наставник Реала Карло Анчелотти дал добро на трансфер украинского голкипера Андрея Лунина. Но такой расклад событий не устраивает 22-летнего футболиста.
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Голкипер хочет остаться в Мадриде несмотря на заинтересованность со стороны других испанских клубов. Лунин будет ждать своего шанса и набираться опыта рядом со звездными футболистами. Андрей настроен доказать тренерскому штабу свое мастерство и профессионализм. Однако сделать это будет крайне сложно. Вратарь из Украины прочно закрепил за собой место на скамейке для запасных. Основным стражем ворот "Королевского клуба" является бельгиец Тибо Куртуа.
- В сезоне-2020/2021 бельгийский конкурент Лунина сыграл за "сливочных" 51 матч во всех турнирах, в которых пропустил 44 гола и 21 поединок отыграл на ноль.
- По данным специализированного портала Transfermarkt, контракт Куртуа с Реалом рассчитан до конца июня 2024 года.
Какие клубы интересуются Луниным
- После перехода в клуб из Мадрида в 2018 году Лунин сыграл лишь один официальный поединок за "сливочных". Его дебют произошел в кубковом противостоянии против аутсайдера Алькояно, в котором Реал позорно проиграл андердогу (2:1). Игра украинского голкипера была не лучшей, переживания Андрея выливались в неуверенную игру в рамке ворот. После этого вратарь еще крепче сел на скамейку для запасных.
- Лунин заявлял, что не прочь покинуть испанский гранд. Ему нужна игровая практика. Хетафе хотел взять в аренду украинского голкипера, но все заинтересованности были лишь на уровне слухов.
- Соглашение вратаря сборной Украины с "Королевским клубом" истекает 30 июня 2024 года. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.
- За Луниным следят сразу несколько испанских клубов – Бетис, Гранада и Хетафе. Гранада ищет замену Руи Силви, который не будет продлевать контракт. О заинтересованности со стороны Гранады сообщалось и ранее. Но все осталось на уровне слухов. Также футболистом интересуется Кадис.
- Также турецкий Бешикташ не прочь видеть Лунина в своем составе.