Хочет доказать свое мастерство

Новый наставник Реала Карло Анчелотти дал добро на трансфер украинского голкипера Андрея Лунина. Но такой расклад событий не устраивает 22-летнего футболиста.

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Голкипер хочет остаться в Мадриде несмотря на заинтересованность со стороны других испанских клубов. Лунин будет ждать своего шанса и набираться опыта рядом со звездными футболистами. Андрей настроен доказать тренерскому штабу свое мастерство и профессионализм. Однако сделать это будет крайне сложно. Вратарь из Украины прочно закрепил за собой место на скамейке для запасных. Основным стражем ворот "Королевского клуба" является бельгиец Тибо Куртуа.

В сезоне-2020/2021 бельгийский конкурент Лунина сыграл за "сливочных" 51 матч во всех турнирах, в которых пропустил 44 гола и 21 поединок отыграл на ноль.

По данным специализированного портала Transfermarkt, контракт Куртуа с Реалом рассчитан до конца июня 2024 года.

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