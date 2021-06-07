Еще один претендент из Европы
Турецкий клуб может побороться за трансфер 22-летнего футболиста с испанскими командами. Бешикташ также рассматривает возможность купить вратаря Арсенала Мэтью Райана. Его трансферная стоимость составляет 6 миллионов евро.
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Голкипер "канониров" сыграл в футболке лондонского клуба 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 21 гол, и три встречи отыграл на ноль. Бешикташу будет сложно приобрести Лунина. С приходом в "Королевский клуб" Карло Анчелотти на должность главного тренера украинец будет получать значительно больше игровой практики.
В Мадриде продолжают верить в талант и потенциал Лунина. Реал готов в будущем дать Андрею место в стартовом составе. "Сливочные" боятся прощаться с украинским голкипером, который имеет статус второго номера. Лунин может стать в рамку ворот мадридцев, если основной страж ворот бельгиец Тибо Куртуа получит травму.
Кто интересуется украинским голкипером Реала
- С прихода в клуб (2018 год) украинец лишь однажды выходил в воротах Реала в официальных встречах. Его дебют произошел в кубковом противостоянии против явного аутсайдера Алькояно, в котором "сливочные" позорно проиграли андердогу (2:1). Лунин неуверенно сыграл в воротах и больше не выходил на футбольное поле.
- После этого Андрей уже сам заговорил, что не прочь покинуть испанский гранд. Он не хочет просиживать штаны на скамейке для запасных. Хетафе хотел взять в аренду украинского голкипера, но все заинтересованности были лишь на уровне слов.
- Контракт вратаря сборной Украины с "Королевским клубом" рассчитан до 30 июня 2024 года. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.
- За Луниным следят сразу несколько испанских клубов – Бетис, Гранада и Хетафе. Гранада ищет замену Рую Силве, который не будет продлевать контракт. О заинтересованности со стороны Гранады сообщалось и ранее. Но все осталось на уровне слухов.