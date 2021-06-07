Еще один претендент из Европы

Турецкий клуб может побороться за трансфер 22-летнего футболиста с испанскими командами. Бешикташ также рассматривает возможность купить вратаря Арсенала Мэтью Райана. Его трансферная стоимость составляет 6 миллионов евро.

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Голкипер "канониров" сыграл в футболке лондонского клуба 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 21 гол, и три встречи отыграл на ноль. Бешикташу будет сложно приобрести Лунина. С приходом в "Королевский клуб" Карло Анчелотти на должность главного тренера украинец будет получать значительно больше игровой практики.

В Мадриде продолжают верить в талант и потенциал Лунина. Реал готов в будущем дать Андрею место в стартовом составе. "Сливочные" боятся прощаться с украинским голкипером, который имеет статус второго номера. Лунин может стать в рамку ворот мадридцев, если основной страж ворот бельгиец Тибо Куртуа получит травму.

Кто интересуется украинским голкипером Реала