Новый вариант для Лунина

Андрей Лунин попал в трансферный шорт-лист Гранады. В испанском клубе ищут замену Руи Силве.

Стоящее Голкипер сборной Украины Лунин может стать одноклубником Ибрагимовича в Милане

Силва не будет продлевать контракт и покинет команду. Его следующим клубом скорее всего станет Бетис, который также приглашал Лунина и даже гарантировал ему место в стартовом составе.

О заинтересованности со стороны Гранады сообщалось и ранее. Но все осталось на уровне слухов. Реал боится прощаться с украинским голкипером, который имеет статус второго вратаря. Лунин может стать в рамку ворот мадридцев, если основной страж ворот Тибо Куртуа получит травму.

В этом сезоне Лунин не провел в футболке Реала ни одной минуты в Ла Лиге. В его активе лишь один поединок в Кубке Испании, но дебют Андрея в официальной встрече не удался.

Лунин не получит шанс в Реале