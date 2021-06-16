Хоче довести свою майстерність
Новий наставник Реала Карло Анчелотті дав добро на трансфер українського голкіпера Андрія Луніна. Але такий розклад подій не влаштовує 22-річного футболіста.
До теми Анчелотті погодився відпустити Луніна з Реала: вже є перший варіант
Голкіпер хоче залишитись у Мадриді попри зацікавленість зі сторони інших іспанських клубів. Лунін буде чекати свого шансу та набиратись досвіду поруч із зірковими футболістами. Андрій налаштований довести тренерському штабу свою майстерність та професіоналізм. Однак зробити це буде вкрай складно. Воротар із України міцно закріпив за собою місце на лавці для запасних. Основним стражем воріт "Королівського клубу" є бельгієць Тібо Куртуа.
- У сезоні-2020/2021 бельгійський конкурент Луніна зіграв за "вершкових" 51 матч в усіх турнірах, у яких пропустив 44 голи та 21 поєдинок відіграв на нуль.
- За даними спеціалізованого порталу Transfermarkt, контракт Куртуа з Реалом розрахований до кінця червня 2024 року.
Які клуби цікавляться Луніним
- Після переходу у клуб із Мадрида у 2018 році Лунін зіграв лише один офіційний поєдинок за "вершкових". Його дебют стався у кубковому протистоянні проти аутсайдера Алькояно, у якому Реал ганебно програв андердогу (2:1). Гра українського голкіпера була не найкращою, переживання Андрія виливались у невпевнену гру у рамці воріт. Після цього воротар ще міцніше сів на лавку для запасних.
- Лунін заявляв, що не проти покинути іспанський гранд. Йому потрібна ігрова практика. Хетафе хотів взяти в оренду українського голкіпера, але усі зацікавленості були лише на рівні чуток.
- Угода воротаря збірної України з "Королівським клубом" спливає 30 червня 2024 року. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 3 мільйони євро.
- За Луніним стежать відразу декілька іспанських клубів – Бетіс, Гранада та Хетафе. Гранада шукає заміну Руї Сілві, який не буде продовжувати контракт. Про зацікавленість зі сторони Гранади повідомлялось і раніше. Але все залишилось на рівні чуток. Також футболістом цікавиться Кадіс.
- Також турецький Бешикташ не проти бачити Луніна у своєму складі.