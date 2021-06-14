Провести очередной сезон на скамейке Реала украинец не собирается, поэтому готовится к аренде. Полноценный трансфер пока не рассматривается, потому что Флорентино Перес все еще верит в талант голкипера.

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Интерес к Лунину проявляла Рома, но для вратаря был бы лучший вариант в Ла Лиге. И такой есть: Лунина хочет пригласить Кадис, а переговоры должны стартовать в ближайшее время.

Также Карло Анчелотти не возражает против ухода украинца из Реала.

Кто еще интересуется украинским голкипером Реала