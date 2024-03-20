Календарь матчей сборной Украины по футболу на 2024 год: кто соперники, даты игр и турниры

Сборная Украины по футболу проведет не менее 11 матчей в 2024 году, а в случае выхода на Евро их количество еще возрастет. Рассказываем подробнее о расписании встреч для команды Сергея Реброва.

21 марта сборная Украины по футболу открывает для себя игровой 2024 год. Команду Сергея Реброва ожидает насыщенный календарь, в котором будет как минимум 11 матчей, пишет 24 канал.

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С кем будет играть Украина

В марте подопечные Реброва будут решать важнейшую задачу выхода на Евро-2024. Для этого нашей команде нужно пройти двух оппонентов – Боснию и Герцеговину, а также Израиль или Исландию.

. Если Украина проиграет Боснии и Герцеговине, то 26 марта будет играть не матч отбора на Евро-2024, а товарищескую игру. Соперником будет неудачник из пары Израиль – Исландия.

В случае успешного прохода на турнир календарь игр на 2024 год увеличится как минимум еще на три матча – групповые на самом Евро. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. А в начале июня Украину будут ждать три товарищеские игры. Хочется верить, что они состоятся в рамках подготовки к чемпионату.

Осенью же команда Реброва сконцентрируется на матчах Лиги наций. Украина будет играть в дивизионе В в одной группе с Чехией, Албанией и Грузией. Победа в квартете позволит нашей сборной не только выйти в лигу А, но и получить дополнительный шанс пройти на чемпионат мира-2026.

Календарь матчей сборной Украины в 2024 году:

ДАТА И ВРЕМЯ СУПЕРНИК ТУРНИР ГОРОД СЧЕТ 21 марта, 21:45 Босния и Герцеговина отбор Евро-2024 Зеница 26 марта, 21:45 Израиль/Исландия отбор Евро-2024 / спарринг Вроцлав 3 июня, 21:45 Германия спарринг Нюрнберг 7 июня, 19:00 Польша спарринг на выезде 11 июня, 18:00 Молдова спарринг Кишинев 7 сентября, 21:45 Албания Лига наций дома 10 сентября, 21:45 Чехия Лига наций на выезде 11 октября, 21:45 Грузия Лига наций дома 14 октября, 21:45 Чехия Лига наций дома 16 ноября, 19:00 Грузия Лига наций на выезде 19 ноября, 21:45 Албания Лига наций Тирана

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Напомним, что в случае выхода на Евро-2024 сборная Украины попадет в группу Е. Там ее соперниками станут Румыния, Словакия и Бельгия. С первыми матч назначен на 17 июня (Мюнхен), со вторыми – на 21-е (Дюссельдорф), а с фаворитом квартета – на 25-е (Штутгарт).

К слову, Украина не пропустила три последних чемпионата Европы. В 2012 и 2016 годах наша команда не вышла из группы, а вот на Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко дошли аж до четвертьфинала.