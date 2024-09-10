Чехия – Украина 3:2

Голы: Шульц, 21, 45+1, Соучек, 79 (пен) – Ванат, 37, Судаков, 84.

Сборная Украины провела свой второй матч в Лиге наций 2024-2025. Наша команда оказалась в дивизионе В и уже успела разочаровать на старте, пишет 24 Канал.

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Серьезные изменения от Реброва

"Сине-желтые" неожиданно уступили Албании (1:2). Уже через три дня подопечных Реброва ждала более крепкая в кадровом плане Чехия. Однако команда Гашека также опозорилась в первом туре, проиграв Грузии 1:4.

Тем не менее, именно Украина и Чехия считались главными претендентами на победу в группе. По сравнению со встречей Сергей Ребров провел немало замен.

В основу попали Тымчик, Степаненко, Зинченко, Ярмоленко, Ванат и Мудрик. Последний пропустил игру против албанцев из-за травмы, но таки смог восстановиться к бою с чехами.

Однако именно "львы" были фаворитами в отчетном матче. Иван Гашек традиционно сделал ставку на гренадеров и игру на втором этаже. К тому же Украина позволила хозяевам захватить инициативу с первых минут.

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Провальный первый тайм

Трубин несколько раз спасал после опасных ударов Хоры и Провода. Впрочем, в середине второго тайма наша защита таки допустила роковую ошибку, когда Забарный на ровном месте подарил мяч Черны.

Видео первого гола Чехии:

Украине было трудно строить свои атаки, ведь чехи неплохо разрушали наши контрвыпады. Однако один из моментов позволил "сине-желтым" сравнять счет. Владислав Ванат откликнулся на подачу Николая Шапаренко и оформил свой дебютный мяч за сборную.

Как Ванат сравнял счет:

После этого гола украинцы продолжили играть вторым номером. Впрочем у чехов уже было куда меньше шансов, поэтому все шло к равному счету в первом тайме. Однако фортуна все же улыбнулась хозяевам.

Банальная загрузка в нашу площадку завершилось суматохой с мячом. В конце концов снаряд подхватил Шульц и со второго касания точно пробил в угол ворот Трубина, оформив дубль.

Шульц оформил дубль:

Ожили после перерыва

В перерыве Ребров решил не делать замены, однако рисунок игры изменился. "Сине-желтые" начали доминировать и активно создавать моменты. Правда, острыми их трудно назвать.

Мудрик пытался забить через себя, Забарный после удара затылком попал в перекладину, а Ванат не попал в ворота с 4-5 метров. Также активно обостряли игру Шапаренко и Тымчик.

Но мяч никак не шел в ворота Коваржа. Чехия имела лишь несколько полумоментов в контратаках, однако подопечных Гашека устраивал счет. Ребров запустил в игру сначала Цыганкова и Судакова, а позже – Яремчука и Малиновского.

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Роковой пенальти

Игра стала еще более открытой и, к сожалению, на этом наша команда погорела. Одна из немногих атак Чехии привела к игре рукой от Матвиенко и пенальти. Приговор уверенно реализовал Соучек.

Видео гола Соучека:

В конце концов "сине-желтым" удалось оживить игру. Через пять минут Цыганков подачей нашел голову Судакова и тот успешно пробил в противоход. После этого Ребров использовал последнюю замену, выпустив Пихаленка.

Как забил Судаков:

Новичок Динамо мог сразу сравнивать счет, однако его удар с паса Мудрика успели накрыть защитники. Также имели шансы на забитый мяч Цыганкова и еще раз Судаков, однако чехи выдержали и сохранили победу.

Украина остается без баллов в Лиге наций и минимизирует свои шансы на повышение в классе. Теперь команде Реброва надо брать максимум в октябре – против Грузии и опять же Чехии.

Видеообзор матча Чехия – Украина