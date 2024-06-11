Молдова – Украина 0:4

Голы: Яремчук – 2, Цыганков – 43, Довбик – 49, Судаков – 54.

Для сборной Украины это третий и последний товарищеский матч накануне Евро-2024. 3 июня "сине-желтые" расписали мирную ничью с Германией, а 7 июня команда Реброва потерпела разгромное поражение от Польши, пишет 24 канал.

Феерический первый тайм для Украины

Уже на первых минутах Украина открыла счет в матче. На второй минуте Матвиенко головой разыграл мяч вперед, а Яремчук из-за спины защитника Молдовы выстрелил прямо в ворота соперника.

Видео первого гола в матче

Впоследствии Украина создала еще несколько опасных моментов. В одном из них Мудрик пытался оббежать с левого фланга, однако запутался в своих же ногах. Чуть позже Цыганков отдал передачу на Яремчука, однако контратака получилась неудачной – мяч попал в голкипера Молдовы.

На 21-й минуте Цыганков пытался пробить с передачи Яремчука, однако мяч пролетел выше ворот.

Вскоре Кречун неудачно сыграл против Миколенко в подкате, тем самым травмировав его. Пришлось сделать замену. Вместо Миколенко на поле вышел Зинченко.

Впоследствии на 35-й минуте Шапаренко с передачи Яремчука пробил низом прямо в руки голкиперу.

Ближе к концу второго тайма команды обменивались опасными моментами.

Уже на 43-й минуте Судаков отдал пас-ответ на Цыганкова, который пробил в дальний угол ворот, увеличив преимущество "сине-желтых".

Второй гол сборной Украины: смотрите видео

Окончательный разгром молдаван

Уже с начала второго тайма Украина увеличила преимущество. Судаков отдал результативную передачу на Довбыка, а тот выстрелил мячом в ближнюю штангу.

Видео третьего забитого мяча от Артема Довбыка

Уже через 5 минут счет в матче стал 0:4. Судаков ударил в дальний угол ворот, забив еще один гол в этой игре.

Забитый мяч Судакова: видео

Впоследствии Шапаренко совершил фол против Каймакова, поэтому Молдова получила шанс выполнить штрафной удар, однако не реализовала его. Также некоторое время после этого хозяева контролировали мяч и пытались создать несколько опасных моментов.

На 76-й минуте футболист сборной Молдовы пытался с правого фланга выстрелить в дальний угол, однако Андрей Лунин отразил удар, спасая сборную Украины.

Вскоре команды снова начали обмениваться острыми моментами, однако ни Украина, ни Молдова не смогли их реализовать.

Напомним, что Евро-2024 начнется уже в эту пятницу, 14 июня. Первый матч в рамках турнира Украина сыграет против Румынии 17 июня в 16:00 по киевскому времени.