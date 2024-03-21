Босния и Герцеговина – Украина – 1:2

Голы: Матвиенко, 57 (авт.) – Яремчук, 85, Довбик, 88

На стадионе "Билино Поле" в боснийском городе Зеница состоялся полуфинальный поединок плей-офф квалификации Евро-2024 между национальными сборными Боснии и Герцеговины и Украины. В поединке определялась путевка в финал отбора, пишет 24 Канал.

Читайте также Босния и Герцеговина – Украина: онлайн-трансляция матча плей-офф квалификации Евро-2024

Все голы были забиты во втором тайме

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров еще до матча оставил вне заявки Александра Караваева, Дениса Попова, Александра Пихаленка, Виктора Цыганкова и Даниила Сикана. Зато шанс сыграть получили 22-летний динамовец Владимир Бражко, для которого это дебютный поединок за главную команду страны, и голкипер мадридского Реала Андрей Лунин.

С первых минут на поле была бескомпромиссная борьба с солидным количеством "горчичников". Еще до экватора первого тайма немецкий рефери Феликс Цвайер показал желтые карточки Сеаду Колашинацу и Юсуфу Газибеговичу. У Украины "на карточке" оказался Николай Матвиенко, который не дал Демировичу добежать до штрафной площадки во время контратаки.

В конце первого тайма именно боснийцы дважды были близки к тому, чтобы забить гол в раздевалку. Сначала Ефим Конопля не пустил мяч в ворота после удара головой от Хариса Хайрадиновича, а затем Колашинац играл в стенку во время продвижения к флангу штрафной, но Джеко вмешался и сам запустил мяч над перекладиной.

Второй тайм начался для подопечных Сергея Реброва совсем не так, как хотелось. Боснийцы открыли счет на 57-й минуте: Хаджикадунич перед вратарской подставил ногу под прострел Дедича с правого угла штрафной и попал в Матвиенко, а от того мяч залетел в дальний угол.

Сработала замена Реброва

Под конец встречи главный тренер сборной Украины пошел ва-банк, выпустив на 81-й минуте вместо полузащитника Владимира Бражко нападающего Романа Яремчука. И уже через четыре минуты Яремчук стал джокером, завершив в касание в центре штрафной площади прострел от Конопли с правого фланга.

Боснийцы не успели оправиться от шока, как Артем Довбик после ассиста от Яремчука вывел Украину вперед в сверхважном противостоянии. Миколенко запустил Романа левым флангом атаки, после чего тот подал во вратарскую на Довбыка, который забил победный гол.

Важно. Сборная Украины одержала эмоциональную волевую победу над Боснией и Герцеговиной. В финале плей-офф квалификации Евро-2024 команда Сергея Реброва 26 марта сыграет против Исландии, которая в параллельном поединке похоронила мечты Израиля о континентальном форуме.

Видеообзор матча Босния и Герцеговина – Украина