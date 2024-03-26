Украина – Исландия 2:1

Голы: Цыганков, 54, Мудрик, 84 – Гудмундссон, 30,

Украина и Исландия в пятый раз сыграли между собой. До 26 марта сборные расписали две мировые 1:1 и одержали по одной победе. Сергей Ребров прибегнул к изменениям, которых в стартовом составе было аж три, если сравнивать с прошлой игрой против боснийцев. С первых минут вышли Малиновский, Цыганков и Яремчук, которые сменили Зинченко, Зубкова и Довбыка соответственно, передает 24 Канал.

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Николай Матвиенко вывел сборную Украины с капитанской повязкой.

Мудрик добирался на фланге до последнего, отдав передачу в штрафную на Яремчука. Роман был в неудобной ситуации и не сумел пробить с разворота.

Уже через несколько секунд Судаков пытался проверить свой фарт, пробив из-за пределов штрафной площадки. Но очень неточно.

После 10-й минуты впервые в игру вступил Лунин, который одной рукой потянул дальний удар от Тораринссона. Уже в следующей атаке выстрелу Миколенко немного не хватило точности, чтобы открыть счет во встрече.

На 30-й минуте Гудмундссон отметился дриблингом и невероятным ударом из-за пределов штрафной вывел Исландию вперед 0:1.

Видео гола Исландии

После чего мяч побывал в сетке ворот гостей. Однако гол Яремчука после передачи Цыганкова не был засчитан из-за офсайда у Виктора. Тюрпен получил подсказки от ассистента по системе ВАР и отменил взятие ворот.

Незасчитанный гол Яремчука: смотрите видео

Как ни старались подопечные Реброва сравнять счет, но исландцы ушли на перерыв с минимальным преимуществом на табло во Вроцлаве 0:1.

Своевременное восстановление Цыганкова сыграло на руку "сине-желтым"

С первых секунд второго тайма украинские футболисты сломя голову пошли на ворота исландцев, но продавить плотную защиту соперника было крайне сложно. Больше всего креатива было от Мудрика, который постоянно держал свой левый фланг в напряжении.

На 54-й минуте активность "сине-желтых" перевоплотилась в чистый гол. Украина вышла в стремительную контратаку. Судаков отдал на Цыганкова. Виктор сместился ближе к центру и пробил мимо Вальдимарссона. Счет стал равным 1:1. Как же вовремя восстановился от травмы Цыганков.

Видео гола Цыганкова

В середине тайма на поле появился Зинченко, который сменил в центре поля Малиновского.

Мог Яремчук выводить свою сборную вперед. Роман классно откликнулся на передачу, выиграл борьбу у опекуна, но удар в ближний угол ворот взяла на себя сетка с внешней стороны владений "викингов".

На 70-й минуте матча Украина заработала право на штрафной после фола на Миколенко. Голкипер Исландии справился с прямым ударом со штрафного от Судакова, после которого мяч летел под перекладину.

После экватора тайма Миколенко упустил убойный момент после передачи-конфетки от Бражко.

Гости ответили ударом Торстейнссона. Лунин перевел мяч на угловой, который стал для Исландии первым в этой игре.

Безумная обрезка от Забарного едва не закончилась голом в ворота Украины. К счастью, все закончилось лишь угловым.

На 84-й минуте Мудрик вывел сборную Украины вперед 2:1. Михаил бильярдным ударом из-за пределов штрафной прошил сетку ворот исландцев после передачи бывшего одноклубника Судакова.

Видео гола Мудрика

До финального свистка счет в матче не изменился.

Украина переиграла Исландию и вышла на Евро-2024!!!