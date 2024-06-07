Польша – Украина 3:1

Голы: Валукевич, 11, Зелинский, 16, Романчук, 30 – Довбик, 41

Для сборной Украины этот поединок был вторым за последние четыре дня. 3 июня команда Сергея Реброва удержала нулевую ничью с Германией, которая имела целую гору моментов, которые не были реализованы, сообщает 24 Канал.

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Шокирующий старт матча

Для Польши этот поединок стал первым из двух контрольных во время подготовки к чемпионату Европы-2024.

Наставник "сине-желтых" полностью изменил состав команды, если сравнивать с предыдущей игрой.

Уже на старте поединка хозяева были вынуждены делать замену. Милик получил травму после эпизода борьбы с Малиновским и не смог продолжить игру.

С первых минут украинская сборная взяла под контроль мяч, но поляки очень быстро продемонстрировали, кто здесь хозяева поля. Подопечные Пробежа выдали невероятную 5-минутку. И дважды стандарты стали голевыми для поляков. Сперва Валукевич открыл счет в матче после углового.



Польша – Украина / Фото УАФ, Дана Балашова

А уже через 5 минут Зелинский удвоил преимущество "бело-красных" на табло "Национального стадиона" 2:0. Дикая ошибка Бущана в воротах. Зелинский сделал передачу в штрафную, мяч не коснулся ни одного из футболистов обеих сборных и залетел в сетку ворот Георгия.

Видео первого гола в матче

Как Польша забивала второй раз в ворота Бущана: смотрите видео

Были у ворот динамовца еще два острых момента. Но дальний удар Зелинского был неточным, а выстрел Буксы парировал Бущан.

Однако спустя 14 минут хозяева поля довели счет до разгромного 3:0. И вновь роковым для украинцев стал угловой. Во второй раз команда Сергея Реброва не смогла погасить "пожар" в собственной штрафной. Романчук спокойно пробил головой. Бущан пропустил в третий раз.

Видео третьего гола Польши

Провальный первый тайм выдали футболисты сборной Украины. Почти сразу после третьего пропущенного гола украинцы проснулись. Тымчик чудом не забил после передачи Довбыка.

Довбык дал надежду на камбэк

К счастью, еще до перерыва "сине-желтые" смогли отквитать один гол. Малиновский увидел забегание Довбыка, Руслан отдал между двух, Артем идеально разобрался в ситуации, пробив мимо Скорупского – 3:1.

Видео гола Довбыка

Этот гол обладателя Пичичи вернул украинскую сборную в игру. Уже через две минуты снова Довбык имел момент сократить отставание Украины до минимума. Однако на этот раз Артему не удалось переиграть центрбека Саламона в индивидуальной дуэли.

На перерыв команды ушли при неожиданном счете 3:1 в пользу поляков. В перерыве Реброву нужно было найти нужные слова для своих подопечных.

Матч травм для поляков

Второй тайм начался с опасностей у ворот Бущана. Опять неубедительное начало 45-минутки было от Украины.

На 57-й минуте Довбык снова был в центре внимания. Артем самостоятельно создал момент, но мяч после рикошета соперника полетел только на угловой.

К середине второго тайма команды взяли затишье с созданием острых моментов. Ни поляки, ни украинцы не могли создать по-настоящему опасную атаку.



Малиновский против Романчука / Фото УАФ, Дана Балашова

На 69-й минуте Ребров произвел три замены. В игру вступили Мудрик, Михайличенко и Цыганков.

Уже через две минуты третий футболист Польши получил повреждение. Вслед за Миликом и Романчуком поле покинул и Залевский.

Первый очень острый момент был лишь за 15 минут до конца основного времени, когда Бущан потянул удар головой от Буксы.

Получил свое игровое время от Реброва динамовец Ванат, который заменил Довбыка.

Обмен моментами

Судаков имел классный момент, чтобы сделать счет 3:2. Но Георгию не удалось переиграть голкипера. А еще через несколько секунд Зинченко пробивал уже выше польских ворот.

В конце поединка Шапаренко классно отдал на Тымчика, тот головой сбросил в штрафную, где Ванат головой пробил выше ворот хозяев.

На последних 5 минутах Бущан дважды парировал удары соперника. Сначала удар из-за пределов штрафной от Левандовского, а уже после розыгрыша углового справился с классным выстрелом Пухача.

Уже в компенсированное к матчу время Ванат оказался на газоне в штрафной хозяев. Но вратарь Польши отлично сыграл на выходе.

Польша переиграла Украину в товарищеском матче накануне старта Евро-2024.

К слову, свой последний товарищеский матч подопечные Сергея Реброва проведут 11 июня против Молдовы. Польша же сыграет против Турции (10 июня).