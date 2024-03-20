21 березня збірна України з футболу відкриває для себе ігровий 2024 рік. На команду Сергія Реброва очікує насичений календар, в якому буде як мінімум 11 матчів, пише 24 канал.
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З ким гратиме Україна
У березні підопічні Реброва вирішуватимуть надважливе завдання виходу на Євро-2024. Для цього нашій команді потрібно пройти двох опонентів – Боснію і Герцеговину, а також Ізраїль або Ісландію.
В разі успішного проходу на турнір календар ігор на 2024 рік збільшиться як мінімум ще на три матчі – групові на самому Євро. Турнір пройде в Німеччині з 14 червня по 14 липня. А на початку червня на Україну чекатимуть три товариські гри. Хочеться вірити, що вони відбудуться в рамках підготовки до чемпіонату.
Восени ж команда Реброва сконцентрується на матчах Ліги націй. Україна гратиме в дивізіоні В у одній групі з Чехією, Албанією та Грузією. Перемога у квартеті дозволить нашій збірній не тільки вийти в лігу А, а ще й отримати додатковий шанс пройти на чемпіонат світу-2026.
Календар матчів збірної України у 2024 році:
|ДАТА ТА ЧАС
|СУПЕРНИК
|ТУРНІР
|МІСТО
|РАХУНОК
|21 березня, 21:45
|Боснія і Герцеговина
|відбір Євро-2024
|Зениця
|26 березня, 21:45
|Ізраїль / Ісландія
|відбір Євро-2024 / спаринг
|Вроцлав
|3 червня, 21:45
|Німеччина
|спаринг
|Нюрнберг
|7 червня, 19:00
|Польща
|спаринг
|на виїзді
|11 червня, 18:00
|Молдова
|спаринг
|Кишинев
|7 вересня, 21:45
|Албанія
|Ліга націй
|вдома
|10 вересня, 21:45
|Чехія
|Ліга націй
|на виїзді
|11 жовтня, 21:45
|Грузія
|Ліга націй
|вдома
|14 жовтня, 21:45
|Чехія
|Ліга націй
|вдома
|16 листопада, 19:00
|Грузія
|Ліга націй
|на виїзді
|19 листопада, 21:45
|Албанія
|Ліга націй
|Тирана
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Нагадаємо, що в разі виходу на Євро-2024 збірна України потрапить у групу Е. Там її суперниками стануть Румунія, Словаччина та Бельгія. З першими матч призначений на 17 червня (Мюнхен), з другими – на 21-е (Дюссельдорф), а з фаворитом квартету – на 25-те (Штутгарт).
До слова, Україна не пропустила три останні чемпіонати Європи. У 2012 та 2016 роках наша команда не вийшла з групи, а ось на Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка дійшли аж до чвертьфіналу.