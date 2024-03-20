21 березня збірна України з футболу відкриває для себе ігровий 2024 рік. На команду Сергія Реброва очікує насичений календар, в якому буде як мінімум 11 матчів, пише 24 канал.

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З ким гратиме Україна

У березні підопічні Реброва вирішуватимуть надважливе завдання виходу на Євро-2024. Для цього нашій команді потрібно пройти двох опонентів – Боснію і Герцеговину, а також Ізраїль або Ісландію.

Довідка. Якщо Україна програє Боснії і Герцеговині, то 26 березня гратиме не матч відбору на Євро-2024, а товариську гру. Суперником буде невдаха з пари Ізраїль – Ісландія.

В разі успішного проходу на турнір календар ігор на 2024 рік збільшиться як мінімум ще на три матчі – групові на самому Євро. Турнір пройде в Німеччині з 14 червня по 14 липня. А на початку червня на Україну чекатимуть три товариські гри. Хочеться вірити, що вони відбудуться в рамках підготовки до чемпіонату.

Восени ж команда Реброва сконцентрується на матчах Ліги націй. Україна гратиме в дивізіоні В у одній групі з Чехією, Албанією та Грузією. Перемога у квартеті дозволить нашій збірній не тільки вийти в лігу А, а ще й отримати додатковий шанс пройти на чемпіонат світу-2026.

Календар матчів збірної України у 2024 році:

ДАТА ТА ЧАС СУПЕРНИК ТУРНІР МІСТО РАХУНОК 21 березня, 21:45 Боснія і Герцеговина відбір Євро-2024 Зениця 26 березня, 21:45 Ізраїль / Ісландія відбір Євро-2024 / спаринг Вроцлав 3 червня, 21:45 Німеччина спаринг Нюрнберг 7 червня, 19:00 Польща спаринг на виїзді 11 червня, 18:00 Молдова спаринг Кишинев 7 вересня, 21:45 Албанія Ліга націй вдома 10 вересня, 21:45 Чехія Ліга націй на виїзді 11 жовтня, 21:45 Грузія Ліга націй вдома 14 жовтня, 21:45 Чехія Ліга націй вдома 16 листопада, 19:00 Грузія Ліга націй на виїзді 19 листопада, 21:45 Албанія Ліга націй Тирана

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Нагадаємо, що в разі виходу на Євро-2024 збірна України потрапить у групу Е. Там її суперниками стануть Румунія, Словаччина та Бельгія. З першими матч призначений на 17 червня (Мюнхен), з другими – на 21-е (Дюссельдорф), а з фаворитом квартету – на 25-те (Штутгарт).

До слова, Україна не пропустила три останні чемпіонати Європи. У 2012 та 2016 роках наша команда не вийшла з групи, а ось на Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка дійшли аж до чвертьфіналу.