21 марта сборная Украины по футболу открывает для себя игровой 2024 год. Команду Сергея Реброва ожидает насыщенный календарь, в котором будет как минимум 11 матчей, пишет 24 канал.
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С кем будет играть Украина
В марте подопечные Реброва будут решать важнейшую задачу выхода на Евро-2024. Для этого нашей команде нужно пройти двух оппонентов – Боснию и Герцеговину, а также Израиль или Исландию.
В случае успешного прохода на турнир календарь игр на 2024 год увеличится как минимум еще на три матча – групповые на самом Евро. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. А в начале июня Украину будут ждать три товарищеские игры. Хочется верить, что они состоятся в рамках подготовки к чемпионату.
Осенью же команда Реброва сконцентрируется на матчах Лиги наций. Украина будет играть в дивизионе В в одной группе с Чехией, Албанией и Грузией. Победа в квартете позволит нашей сборной не только выйти в лигу А, но и получить дополнительный шанс пройти на чемпионат мира-2026.
Календарь матчей сборной Украины в 2024 году:
|ДАТА И ВРЕМЯ
|СУПЕРНИК
|ТУРНИР
|ГОРОД
|СЧЕТ
|21 марта, 21:45
|Босния и Герцеговина
|отбор Евро-2024
|Зеница
|26 марта, 21:45
|Израиль/Исландия
|отбор Евро-2024 / спарринг
|Вроцлав
|3 июня, 21:45
|Германия
|спарринг
|Нюрнберг
|7 июня, 19:00
|Польша
|спарринг
|на выезде
|11 июня, 18:00
|Молдова
|спарринг
|Кишинев
|7 сентября, 21:45
|Албания
|Лига наций
|дома
|10 сентября, 21:45
|Чехия
|Лига наций
|на выезде
|11 октября, 21:45
|Грузия
|Лига наций
|дома
|14 октября, 21:45
|Чехия
|Лига наций
|дома
|16 ноября, 19:00
|Грузия
|Лига наций
|на выезде
|19 ноября, 21:45
|Албания
|Лига наций
|Тирана
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Напомним, что в случае выхода на Евро-2024 сборная Украины попадет в группу Е. Там ее соперниками станут Румыния, Словакия и Бельгия. С первыми матч назначен на 17 июня (Мюнхен), со вторыми – на 21-е (Дюссельдорф), а с фаворитом квартета – на 25-е (Штутгарт).
К слову, Украина не пропустила три последних чемпионата Европы. В 2012 и 2016 годах наша команда не вышла из группы, а вот на Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко дошли аж до четвертьфинала.