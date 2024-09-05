В четверг, 5 сентября, начинается новый сезон Лиги наций. Это уже будет четвертый розыгрыш турнира, который УЕФА основал в 2018 году. 24 Канал подробнее рассказывает, чего ждать от сезона 2024-2025.

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История Лиги наций

Лига наций была создана всего пять лет назад. УЕФА хотел уменьшить количество матчей без турнирной интриги, поэтому вместо многочисленных товарищеских игр было решено создать новый турнир.

В отличие от Евро или чемпионата мира он включает в себя все европейские сборные, которые делятся на дивизионы в зависимости от силы сборной. Внутри лиг A, B и C сборные разбиваются на четыре квартета, тогда как в лиге D – на две группы.

Команды из дивизионов B, C и D могут повыситься в классе, тогда как из лиг A, B и C – вылететь в дивизион ниже. При этом победители групп в лиге А выходят в финальную часть Лиги наций, где и разыгрывают трофей.

За это время УЕФА провел уже три розыгрыша соревнования. Чемпионами становились сборные Португалии (2019), Франции (2021) и Испании (2023). Что интересно, "финалы четырех" часто дарили фанатам разный перечень команд.



Логотип Лиги наций / фото Getty Images

Только Испании, Нидерландам и Италии удавалось выйти в два разных плей-офф, тогда как еще шесть команд попадали туда всего по одному разу. Украина же имеет в своем активе одно выступление в лиге А и два – в лиге В.

СЕЗОН ЛИГА СУПЕРНИКИ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ МЕСТО 2018-2019 В Чехия

Словакия 3 0 1 5-5 9 1 2020-2021 А Испания

Германия

Швейцария 2 0 4 5-13 6 4 2022-2023 В Шотландия

Ирландия

Армения 3 2 1 10-4 11 2

Формат сезона 2024-2025

В этом сезоне лиги А, В и С состоят из 16-ти команд, тогда как в дивизионе D должно быть шесть сборных. В отличие от прошлых сезонов повыситься в классе смогут не только победители групп, а и вице-чемпионы.

Вторые места из дивизиона В будут биться в переходном плей-офф с третьими местами дивизиона А за право играть в "элите". В свою очередь третьи места лиги В будут играть в том же переходном плей-офф со вторыми местами лиги С за места во втором дивизионе.

Еще два матча будут определять обладателей билетов в дивизион С. В них сыграют вицечемпионы групп лиги D и две лучшие команды с последних мест лиги С. Триумфаторы групп напрямую повысятся в классе, последние места – напрямую вылетят в лигу ниже.

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Изменится и принцип отбора в "финал четырех". Ранее туда напрямую попадали победители групп лиги А, но теперь они будут биться в двухматчевых четвертьфиналах против вторых мест лиги А.

Состав групп по дивизионам Лиги наций 2024-2025:

ГРУППА А1:

Хорватия

Португалия

Польша

Шотландия ГРУППА А2:

Италия

Бельгия

Франция

Израиль ГРУППА А3:

Нидерланды

Венгрия

Германия

Босния и Герцеговина ГРУППА А4:

Испания

Дания

Швейцария

Сербия ГРУППА В1:

Чехия

Украина

Албания

Грузия ГРУППА В2:

Англия

Финляндия

Ирландия

Греция ГРУППА В3:

Австрия

Норвегия

Словения

Казахстан ГРУППА В4:

Уэльс

Исландия

Черногория

Турция ГРУППА С1:

Швеция

Азербайджан

Словакия

Эстония ГРУППА С2:

Румыния

Косово

Кипр

Литва ГРУППА С3:

Люксембург

Болгария

Северная Ирландия

Беларусь ГРУППА С4:

Армения

Фарерские о-ва

Северная Македония

Латвия ГРУППА D1:

Гибралтар

Сан-Марино

Лихтенштейн ГРУППА D2:

Молдова

Мальта

Андорра

Матчи групповой стадии будут проходить в течение осени 2024 года. В свою очередь переходные игры запланированы на март 2025-го, а "финал четырех" – на начало июня следующего года. Что интересно, переходные матчи между лигами C и D вынесли аж на 2026 год.

СТАДИЯ ДАТЫ Групповой раунд, 1 тур 5-7 сентября 2024 Групповой раунд, 2 тур 8-10 сентября 2024 Групповой раунд, 3 тур 10-12 октября 2024 Групповой раунд, 4 тур 13-15 октября 2024 Групповой раунд, 5 тур 14-16 ноября 2024 Групповой раунд, 6 тур 17-19 ноября 2024 Четвертьфиналы (лига А)

Переходные матчи (лиги А/В)

Переходные матчи (лиги В/С) 20 марта 2025

23 марта 2025 "Финал четырех" 4-5 июня 2025

8 июня 2025 Переходные матчи (лиги C/D) 26 марта 2026

31 марта 2026

Второй шанс на ЧМ-2026

Кроме турнирной мотивации именно в Лиге наций, УЕФА придумал дополнительную в виде второго шанса попасть на чемпионат мира-2026. По итогам групповой стадии турнира формируется рейтинг европейских сборных.

В свою очередь в течение 2025 года будет проходить квалификация на ЧМ-2026, где будут сформированы 12 групп по 4-5 команд. Победители этой квалификации выйдут на Мундиаль напрямую, а 12 команд отправятся в плей-офф.



Сборная Украины стартует в Лиге наций / фото УАФ

Так вот в этот плей-офф попадут еще четыре сборные. Это будут четыре лучшие команды рейтинга Лиги наций, которые в своих квалификационных группах заняли места ниже второго.

То есть если Украина провалит отбор на ЧМ-2026, но окажется среди четырех лучших неудачников квалификации, то получит шанс попасть на Мундиаль через плей-офф. Суммарно в стыковых играх будут играть 16 сборных, которые будут разбиты на четыре "финала четырех" и определят обладателей четырех путевок.

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Шанс на первую корзину

Кроме этого, для Украины будет еще одна мотивация в Лиге наций. Дело в том, что жеребьевка квалификации на чемпионат мира пройдет в декабре этого года. Сейчас команда Сергея Реброва должна попасть во вторую корзину, поскольку имеет 13-й рейтинг среди всех европейских сборных.



Сергей Ребров сможет реабилитироваться после провала на Евро-2024 / фото Getty Images

Впрочем, если нашей команде удастся обогнать какую-то европейскую сборную в рейтинге ФИФА, то Украина будет посеяна в первой корзине и избежит встречи с лучшими командами континента. Это должно повысить шансы подопечных Реброва напрямую квалифицироваться на ЧМ.

Матчи Лиги наций – последний шанс для "сине-желтых" повлиять на рейтинг ФИФА. Ближайшими командами, опережающими Украину, являются Дания и Австрия. При этом нашей команде надо не только обойти одну из этих команд, а еще и не позволить никому другому себя обогнать. Ближайшие наши преследователи – Турция, Польша, Швеция, Уэльс и Венгрия.