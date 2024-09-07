Путем жеребьевки украинская сборная попала в квартет В1 дивизиона В. Также в этой группе сыграют национальные команды из Грузии, Чехии и Албании, пишет 24 Канал.

К теме Лига наций-2024/2025: календарь матчей сборной Украины по футболу в дивизионе В

Расположение в таблице группы В1

Украина начинает и закончит розыгрыш группового этапа матчем со сборной Албании.

Место Страны Матчи В Н П Разница голов Очки 1. Албания 0 0 0 0 0-0 0 2. Чехия 0 0 0 0 0-0 0 3. Грузия 0 0 0 0 0-0 0 4. Украина 0 0 0 0 0-0 0

Календарь матчей группы В1

1-й тур. 07.09.2024

Грузия - Чехия (19:00)

Украина - Албания (21:45)

2-й тур. 10.09.2024

Албания - Грузия (21:45)

Чехия - Украина (21:45)

3-й тур. 11.10.2024

Чехия - Албания (21:45)

Украина - Грузия (21:45)

4-й тур. 14.10.2024

Грузия - Албания (19:00)

Украина - Чехия (21:45)

5-й тур. 16.11.2024

Грузия - Украина (19:00)

(19:00) Албания - Чехия (21:45)

6-й тур. 19.11.2024

Албания - Украина (21:45)

(21:45) Чехия - Грузия (21:45)

Добавим, что победители групп в дивизионов В перейдут в дивизион А. Сборные, которые займут последние позиции в дивизионе В, опустятся в дивизион С. Команды, которые займут третьи строчки в группах дивизионов А и В, сыграют в плей-офф за повышение или понижение против соперников, которые займут вторые места в группах дивизиона В и С.