Чемпіон IBF у легкій вазі Теофімо Лопес впевнений, що Василь Ломаченко є дуже комфортним для нього суперником. Американець полюбляє боксувати на ринзі проти лівші.

Лопес поділився очікуваннями від бою з українцем Ломаченком, який відбудеться вже 17 жовтня, у ефірі подкасту Al Bernstein Unplugged: On Boxing. Американський боксер продовжує всіх запевняти, що бій проти українського боксера завершиться його перемогою.

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Козир Лопеса – права рука

За його словами, він полюбляє битись на ринзі з лівшами. Через те, що його права рука весь час працює, він постійно прицілюється справа. Американець вважає, що удари з правої руки будуть одним з його головних козирів в цьому бою.

"Подивимося, що станеться. Ми побачимо, що я можу і що не можу зробити проти Ломаченка. Я очікую, що зможу зробити все, що я запланував. Я не тільки потужний, але ще швидкий і вибуховий. Це однозначно буде хороший поєдинок", – сказав Лопес.

Боксери обмінюють роликами зі своєї підготовки до поєдинку. Спершу Лопес виклав відео, де видно, як потужно б'є по боксерській груші Теофімо. Все б нічого, якби на ній не було зображений його український суперник Василь Ломаченко. Не обійшло на малюнку і без Лопеса. Але Теофімо старається завдавати ударів виключно у портрет українця.

Після цього офіційний YouTube-канал Василя Ломаченко виклав вогняне відео підготовки українця до одного з найбільш очікуваних поєдинків проти Теофімо Лопеса.

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