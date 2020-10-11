Лопес відкрив головний козир у бою з Ломаченком – американець сподівається, що його план спрацює
Чемпіон IBF у легкій вазі Теофімо Лопес впевнений, що Василь Ломаченко є дуже комфортним для нього суперником. Американець полюбляє боксувати на ринзі проти лівші.
Лопес поділився очікуваннями від бою з українцем Ломаченком, який відбудеться вже 17 жовтня, у ефірі подкасту Al Bernstein Unplugged: On Boxing. Американський боксер продовжує всіх запевняти, що бій проти українського боксера завершиться його перемогою.
Оце так: Одіозний Лопес вже не гарантує, що нокаутує Ломаченка: куди поділась впевненість американця
Козир Лопеса – права рука
За його словами, він полюбляє битись на ринзі з лівшами. Через те, що його права рука весь час працює, він постійно прицілюється справа. Американець вважає, що удари з правої руки будуть одним з його головних козирів в цьому бою.
"Подивимося, що станеться. Ми побачимо, що я можу і що не можу зробити проти Ломаченка. Я очікую, що зможу зробити все, що я запланував. Я не тільки потужний, але ще швидкий і вибуховий. Це однозначно буде хороший поєдинок", – сказав Лопес.
Боксери обмінюють роликами зі своєї підготовки до поєдинку. Спершу Лопес виклав відео, де видно, як потужно б'є по боксерській груші Теофімо. Все б нічого, якби на ній не було зображений його український суперник Василь Ломаченко. Не обійшло на малюнку і без Лопеса. Але Теофімо старається завдавати ударів виключно у портрет українця.
Після цього офіційний YouTube-канал Василя Ломаченко виклав вогняне відео підготовки українця до одного з найбільш очікуваних поєдинків проти Теофімо Лопеса.
Головне про бій Ломаченко – Лопес
- В Україні бій між Ломаченком та Лопесом ексклюзивно покаже платформа Megogo.
- Досі тільки один українець ставав абсолютним чемпіоном світу. У 2018 році відповідне досягнення підкорилося Олександру Усику.
- Цікавим нюансом у їх контракті є те, що в угоді відсутній пункт про бій-реванш.
- Також може відбутись за мінімальної кількості глядачів. Влада штату Невада послабили обмеження і дозволили збирати на заходах до 250 осіб.
- Top Rank вже виклав офіційний трейлер бою між Ломаченком та Лопесом.