Лопес обратился к украинским фанатам и призвал смотреть бой с Ломаченко: видео
Американский боксер Теофимо Лопес обратился к украинским болельщикам. Чемпион мира по версии IBF в легком весе призвал украинцев смотреть его бой с Василием Ломаченко.
Обращение Теофимо Лопеса опубликовал режиссер и боксерский эксперт Сергей Долбилов в своем инстаграме.
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Теофимо Лопес представился и призвал смотреть его бой с Ломаченко на платформе MEGOGO. Именно на этой платформе бой Ломаченко – Лопес можно посмотреть легально в Украине.
ломаченко – лопес: последние новости про бой
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