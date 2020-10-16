Василий Ломаченко проведет бой против Теофимо Лопеса. На кону будет четыре чемпионских титула и звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе. Букмекеры оценили шансы каждого из боксеров на победу.

Этот бой будет уникальной возможностью для Василия Ломаченко стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Для этого надо собрать четыре чемпионских пояса – WBA, WBC, WBO и IBF. Первые три из них принадлежат украинцу. Остался пояс чемпиона IBF, которым владеет Теофимо Лопес.

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Бой Ломаченко – Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе (США). В Украине это будет ночь на 18 октября. В нашей стране этот бой покажет онлайн-платформа Megogo.

Оба боксера уже долгое время готовятся к бою. Сначала он должен был состояться в мае 2020 года в Нью-Йорке. Но из-за пандемии коронавируса его отложили на неопределенный срок. И лишь недавно договорились, что боксеры выйдут на ринг 17 октября в Лас-Вегасе. Бой состоится в так называемом "пузыре". Но минимальное количество зрителей могут допустить – до 250 человек.

Что прогнозируют букмекеры на бой Ломаченко – Лопес

Ломаченко является фаворитом боя против Лопеса. В букмекерской конторе Marathonbet коэффициент на победу украинца выставили на уровне 1,21. На то, что победителем боя будет Лопес, – 4,55. Есть вероятность, что победителя боя не будет – ничья получила коэффициент 19,00.

Лопес в этом бою полагается на свою силу и нокаутирующий удар. Но и здесь он не получил преимущество у экспертов. Вероятность того, что Ломаченко закончит бой нокаутом, техническим нокаутом, дисквалификацией соперника или его отказом от продолжения боя в перерыве получила коэффициент 3,15. На то, что такое окончание боя будет в пользу Лопеса – вплоть 6,55.

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Стоит добавить, что Лопес за свою профессиональную карьеру лишь дважды доводил бой до 12 раунда (правда у него 12 побед нокаутом в 15 поединках). Опыта проведения чемпионских раундов у Ломаченко побольше – 5 боев. Однако букмекеры считают, что бой будет долгим. Ставка на "тотал полных раундов больше 10,5" получила коэффициент 1,54. зато "тотал полных раундов меньше 10,5" – аж 2,44.

Уникальное предложение от Marathonbet: двойной коэффициент на победу Ломаченко

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