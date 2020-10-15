Василий Ломаченко 17 октября (в ночь на 18 октября) проведет защиту чемпионского титула против Теофимо Лопеса. И может стать абсолютным чемпионом мира. Все, что стоит знать о боксерах и этом бое – в анонсе Спорт24

Ломаченко – Лопес: главное

Что: бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе

Где: MGM Grand, Лас-Вегас, США

Когда: 17 октября (ночь на 18 октября в Украине)

Трансляция: Megogo, начало трансляции в 04:00

Это противостояние уже называют главным боем в легком весе за последнее десятилетие. На кону будет сразу четыре чемпионских пояса – WBO, WBA и "франчайзинговый" WBC, которые принадлежат Василию Ломаченко, и IBF, обладателем которого является Теофимо Лопес. Поэтому победитель получит все и станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Договоренность о бое и скандалы вокруг него

У Василия Ломаченко есть мечта стать абсолютным чемпионом мира – собрать чемпионские пояса WBO, WBA, WBC и IBF. Он шаг за шагом идет к этой цели. Сейчас у него три чемпионских титула. Осталось лишь получить титул IBF.

Соперник Ломаченко в бою за титул IBF определился 15 декабря 2019 года. За этот чемпионский пояс сражались Теофимо Лопес и Ричард Комми. Американец победил нокаутом во втором раунде. Сам Ломаченко присутствовал на этом поединке.

После этого сторонам осталось лишь договориться о бое. Изначально его планировали провести в мае 2020 года в Нью-Йорке. Но из-за пандемии коронавируса бой пришлось отложить на неопределенный срок.

Официальный трейлер боя Ломаченко – Лопес

Когда уже стало понятно, что бой можно провести, хоть и без зрителей, сторона Лопеса начала выставлять все новые условия. Больше всего их не удовлетворяла сумма гонорара. Однако соперники таки сумели договориться. Ломаченко пришлось несколько уступить в гонораре – украинец заработает 3,25 миллиона долларов, а Лопес – 1,5 миллиона долларов. Хотя эти суммы могут быть и больше.

Скандальные высказывания

Теофимо Лопес и его отец "подогревали" интерес к поединку своими высокомерными высказываниями. С их стороны звучали слова о расправе на ринге, своем превосходстве над соперником. Иногда это выходило за рамки приличия. Все ради того, чтобы на бой обратили внимание. Ведь чем больше внимание к бою, тем больший гонорар можно требовать.

Что стоит знать про Лопеса: преимущества и недостатки против Ломаченко

Теофимо Лопес – американский боксер. Ему всего 23 года. Он на 9 лет моложе Ломаченко, но провел столько же боев на профессиональном ринге, как и украинец – по 15. При этом сделал это за значительно более короткое время – чуть больше, чем три года. Ломаченко 15 боев провел за шесть лет.

У американца великолепная статистика – 15 побед в 15 боях. При этом 12 из них – досрочные, нокаутом.

Видео лучших нокаутов Теофимо Лопеса

В этом и преимущество Лопеса, и его проблема – он только дважды провел на ринге больше, чем шесть раундов в бою против Диего Магданело (победа нокаутом в 7 раунде) и Масайоси Накатани (победа решением судей). Поэтому неизвестно, сможет ли американец выдержать высокий темп в так называемых чемпионских раундах.

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Зато Ломаченко имеет 10 побед нокаутом, 5 раз сражался все 12 раундов. И только четыре раза его бой закончился быстрее, чем в шестом раунде. Поэтому в выносливости украинского бойца сомневаться не приходится.

Букмекеры в Marathonbet принимают ставку с коэффициентом 1,56 на "тотал полных раундов более 10,5". На то, что тотал полных раундов меньше 10,5" – 2,40.

Предыдущие соперники

Важным аспектом является то, кто были предыдущие соперники у боксеров – их уровень, так называемая оппозиция. И здесь явное преимущество на стороне Ломаченко. Ни один из соперников Лопеса (кроме Комми), не может сравниться с теми боксерами, с которыми Ломаченко провел последние бои. Зато Ломаченко сражался за чемпионские титулы с Гильермо Ригондо, Хорхе Линаресом, Хосе Педрасой, Энтони Кроллой или Люком Кэмпбеллом. И каждый раз украинец находил что им противопоставить.

До боя против Комми Лопес не имел такой оппозиции на ринге. Отсюда можно частично объяснить и его победную серию.

Антропометрия

Преимуществом Лопеса против Ломаченко является его антропометрия – рост 173 сантиметра (у Ломаченко – 170 сантиметров), а размах рук – 174 сантиметра (166 сантиметров у Ломаченко).

Однако Ломаченко уже показывал, что он может удачно выступать и против боксеров, которые опережают его по таким показателям. Так было в последнем бою, где соперником украинца был Люк Кэмпбелл, рост которого 175 сантиметров, а размах рук – 180 сантиметров. Ломаченко сумел нейтрализовать такое преимущество британца.

Скорость, сила удара, техника и боксерский интеллект

Все это присутствует у Лопеса. Он довольно мощный боксер, который в своем арсенале имеет немало заготовок для боя против Ломаченко. И не стоит думать, что он не готовится к бою против Ломаченко. Однако больше всего Лопес надеется на свой нокаутирующий удар.

Значительным преимуществом Лопеса является то, что он физически развит, и легкий вес – его родная весовая категория. Именно разница в возрасте и сила удара могут стать тем преимуществом, чтобы не считать Лопеса аутсайдером в бою против Ломаченко. Он андердог, но который может нанести болезненный удар. И удар у Лопеса значительно сильнее, чем у Хорхе Линареса, который таки сумел однажды отправить Ломаченко в нокдаун. Сумеет ли украинец подняться, если удар Лопеса таки достигнет цели?

Это понимает и Ломаченко. И его тренерский штаб. Украинец будет выстраивать бой таким образом, чтобы нивелировать это преимущество. То, что и Ломаченко может нанести нокаутирующий удар, тоже известно. Но вряд ли он будет полагаться только на "лаки панч".

В Marathonbet шанс победить Лопеса нокаутом, техническим нокаутом, дисквалификацией или отказом соперника оценили коэффициентом 6,55. На то, что Ломаченко в такой способ победит соперника – 3,15.

Лопес – довольно грозный соперник. Вести себя вызывающе перед этим боем, "забросав соперника шапками", никто не будет. Слишком много на кону этого боя. Американец – топовый боксер, который готов "выгрызать" победы в ринге.

Преимущества Ломаченко

Ломаченко имеет ответы на все "козыри" Лопеса, кроме возраста. Он феноменальный боксер с великолепным боксерским IQ. И пусть тренер и отец Лопеса насмехаются над тренировками Василия, но когда доходит дело до боксерского поединка, равных Ломаченко нет.

Василий Ломаченко со своим отцом и тренером Анатолием Ломаченко уже разобрали предыдущие бои Лопеса на атомы. И изучили сильные и слабые стороны соперника. И найдут чем ответить и на его мощный удар, и на его преимущество в росте и размахе рук.

У Ломаченко прекрасный технический арсенал. Он физически готов к бою, ведь не останавливал подготовку даже во время карантина, когда даты боя не были согласованы. Ломаченко вынослив, и может спокойно довести бой до последних раундов. Его скорость в ринге – на уровне топовых боксеров.

Прогноз букмекеров

Букмекеры из Marathonbet предпочтение в этом бою отдают именно Ломаченко. На победу украинца в этом бою выставили коэффициент 1,21. На победу Лопеса – 4,55. Ничья – 19,00.

Опережает Ломаченко соперника и относительно досрочной победы нокаутом, техническим нокаутом, дисквалификацией или отказом соперника – 3,15 против 6,55. На то, что судьи отдадут победу Ломаченко – 1,93. Шанс победить Лопеса по очкам – 11,25.

Что касается количества раундов, то лучший шанс у Ломаченко победить, по мнению букмекеров, в 7 – 9 раундах – 6,75 в заключение боя победой Ломаченко тогда. Что касается Лопеса, то его лучший шанс на досрочную победу тоже в 7 – 9 раундах. Вот только такой итог боя экспертами оценен в 14,75.

Двойной коэффициент от Marathonbet на бой Ломаченко – Лопес

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