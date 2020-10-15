Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко выдал угрожающий спич в адрес своего следующего соперника Теофимо Лопеса. Ломаченко обещает жестко расправиться с болтливым американцем в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

Ломаченко признался, что дерзкие высказывания семьи Лопеса задели его за живое. Поэтому украинец стремится отомстить в ринге. Об этом сообщает The Ring.

К теме: Завершу бой с Ломаченко нокаутом года: Лопес сделал дерзкую заявление о поединке

Хочу очень жестко побить Лопеса

32-летний Ломаченко убежден, что Лопес не является звездой. Хотя семья Лопеса убеждена в обратном.

Я хочу очень жестко побить Лопеса, очень-очень жестко. Отец Лопеса думает, что Теофимо – большая суперзвезда. Например, как Тайсон Фьюри. Поэтому они и занимаются трэш-током. Лопесы действуют, вроде они суперзвезды, но таковыми не являются,

– сказал Василий.

Ломаченко признал, что испытывает негативные эмоции, когда речь идет о Лопесе.

"Действительно ли я чувствую негативные эмоции к Лопесу и его отцу? А что вы думаете? Безусловно. Они мне не нравятся, потому что говорят обо мне плохие вещи. И эти слова не соответствуют действительности. Естественно, они мне не будут нравится, потому что слишком много болтают обо мне", – отметил украинец.

Смотрите также: Встретились взглядом: Ломаченко и Лопес посетили пресс-конференцию перед жарким боем

Хочу затянуть Лопеса в глубокую воду

В интервью ESPN Ломаченко предположил, что Лопеса не научили, что за словами нужно следить. Поэтому Василий стремится жестко поставить Теофимо на место.

Сначала я хочу выиграть этот поединок. Но если у меня будет шанс сделать неприятно, чтобы он почувствовал и запомнил, то я обязательно это сделаю. Я думаю, он не понимает до конца. Я хочу затащить его в глубокую воду, опустить глубоко на дно и держать его под водой без воздуха,

– сказал Ломаченко.

Ломаченко, который на девять лет старше считает, что молодость 23-летнего Лопеса и его габариты не помогут одержать победу.

"Почему в этот раз более молодой и крупный парень не побьет старого и меньшего? Потому что все дело в стратегии, умении быстро мыслить в ринге и принимать решения. Вот это ключ к победе", – отметил Ломаченко.

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес встретятся 17 октября (ночь на 18 октября) на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США). Бой в Украине покажет Megogo. Начало трансляции в 04:00.