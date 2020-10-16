Мой прогноз – 50 на 50: Фьюри об ожиданиях перед боем Ломаченко – Лопес
Чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри сделал свой прогноз на один из самых ожидаемых поединков 2020 года между Ломаченко и Лопесом. Британец колеблется, кто выйдет победителем в этом противостоянии.
Многие бывшие и действующие боксеры делятся ожиданиями перед боем, который должен стать наиболее ярким в 2020 году. Не обошел бой стороной и британский супертяж Тайсон Фьюри. Об этом сообщает Top Rank.
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Прогноз от чемпиона
Фьюри не знает, кому именно отдать предпочтение в поединке. Его прогноз – 50 на 50. По мнению британца, от этого поединка выиграют болельщики, которые увидят на ринге двух отличных боксеров, который проиграв может потерять все.
"Желаю обоим боксерам всего наилучшего. Удачи ребята. Пусть Бог благословит вас", – сказал Фьюри.
Бой Ломаченко – Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе.
Бой Ломаченко-Лопес: главное
- В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.
- До сих пор только один украинец становился абсолютным чемпионом мира. В 2018 году соответствующее достижение покорилось Александру Усику.
- Интересным нюансом в их контракте является то, что в соглашении отсутствует пункт о бое-реванше.
- Также может состояться при минимальном количестве зрителей. Власти штата Невада ослабили ограничения и разрешили собирать на мероприятиях до 250 человек.
- Top Rank уже выложил официальный трейлер боя между Ломаченко и Лопесом.