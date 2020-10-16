Чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри сделал свой прогноз на один из самых ожидаемых поединков 2020 года между Ломаченко и Лопесом. Британец колеблется, кто выйдет победителем в этом противостоянии.

Многие бывшие и действующие боксеры делятся ожиданиями перед боем, который должен стать наиболее ярким в 2020 году. Не обошел бой стороной и британский супертяж Тайсон Фьюри. Об этом сообщает Top Rank.

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Прогноз от чемпиона

Фьюри не знает, кому именно отдать предпочтение в поединке. Его прогноз – 50 на 50. По мнению британца, от этого поединка выиграют болельщики, которые увидят на ринге двух отличных боксеров, который проиграв может потерять все.

"Желаю обоим боксерам всего наилучшего. Удачи ребята. Пусть Бог благословит вас", – сказал Фьюри.

Бой Ломаченко – Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе.

Бой Ломаченко-Лопес: главное