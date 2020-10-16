Бой Ломаченко – Лопес таки пройдет со зрителями: кто посетит поединок
Боксерский бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом пройдет без болельщиков. Поединок смогут посетить только приближенные к боксерам люди.
Кто посетит бой Ломаченко – Лопес
О том, что бой между обладателем титулов WBA, WBO и WBC Ломаченко и чемпионом IBF Лопесом пройдет с ограниченным количеством зрителей, сообщает ESPN.
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Сообщается, что на бой пропустят только родственников и избранных друзей боксеров. Все они пройдут тест на коронавирус.
Есть ли ограничения по количеству людей на трибунах – не сообщается. Отметим, что ранее была информация, что на бой Ломаченко – Лопес будет допущено до 250 зрителей.
Ломаченко – Лопес: когда бой?Поединок состоится 17 октября MGM Grand в Лас-Вегасе (США). В Украине это будет утро 18 октября. В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.
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