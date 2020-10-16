До одного из наиболее важных поединков Василия Ломаченко остались не считанные дни, а часы. Перед поединком Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом Спорт 24 вспоминает лучшие нокауты украинского боксера.

Ломаченко успел провести на профессиональном уровне 15 поединков, 10 из которых завершил нокаутом. Об этом сообщает 24 канал.

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Уже в дебютном на профессиональном ринге поединке Ломаченко победил нокаутом. Василий стал обидчиком Хосе Рамиреса.

Также Василий успел грубо "вырубить" Гильермо Ригондо, Хорхе Линареса и Энтони Кроллу.

Видео лучших нокаутов Ломаченко

Ломаченко не имеет славу нокаутера, однако украинец истощает своих соперников длительной серией тяжелых ударов. В итоге Василию остается только нанести решающий удар, который принесет победу.