Посвящается Лопесу: лучшие нокауты Василия Ломаченко – видео
До одного из наиболее важных поединков Василия Ломаченко остались не считанные дни, а часы. Перед поединком Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом Спорт 24 вспоминает лучшие нокауты украинского боксера.
Ломаченко успел провести на профессиональном уровне 15 поединков, 10 из которых завершил нокаутом. Об этом сообщает 24 канал.
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Уже в дебютном на профессиональном ринге поединке Ломаченко победил нокаутом. Василий стал обидчиком Хосе Рамиреса.
Также Василий успел грубо "вырубить" Гильермо Ригондо, Хорхе Линареса и Энтони Кроллу.
Видео лучших нокаутов Ломаченко
Ломаченко не имеет славу нокаутера, однако украинец истощает своих соперников длительной серией тяжелых ударов. В итоге Василию остается только нанести решающий удар, который принесет победу.
Ломаченко – Лопес: когда бой?Поединок состоится 17 октября в Лас-Вегасе (США). В Украине это будет утро 18 октября. В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.
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