Лопес звернувся до українських фанатів і закликав дивитися бій з Ломаченком: відео
Американський боксер Теофімо Лопес звернувся до українських вболівальників. Чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі закликав українців дивитися його бій з Василем Ломаченком.
Звернення Теофімо Лопеса опублікував режисер та боксерський експерт Сергій Долбілов у своєму інстаграмі.
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Теофімо Лопес представився та закликав дивитися його бій з Ломаченком на платформі MEGOGO. Саме на цій платформі бій Ломаченко – Лопес можна переглянути легально в Україні.
ломаченко – лопес: останні новини про бій
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