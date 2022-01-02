Первое появление перед болельщиками

2 января Эвертон будет дома принимать Брайтон в рамках 21-го тура английского первенства. Виталий Миколенко не сможет дебютировать в футболке "ирисок" из-за регламента АПЛ.

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Однако украинец выйдет на газон домашней арены "Гудисон-Парк". Перед матчем Эвертон представит болельщикам новичка команды.

К слову. Поединок Эвертон-Брайтон начнется в 16:00.

До этой встречи новый клуб Миколенко идет 15-м в АПЛ, имея 19 очков.

Трансфер Миколенко в Эвертон