Первое появление перед болельщиками
2 января Эвертон будет дома принимать Брайтон в рамках 21-го тура английского первенства. Виталий Миколенко не сможет дебютировать в футболке "ирисок" из-за регламента АПЛ.
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Однако украинец выйдет на газон домашней арены "Гудисон-Парк". Перед матчем Эвертон представит болельщикам новичка команды.
До этой встречи новый клуб Миколенко идет 15-м в АПЛ, имея 19 очков.
Трансфер Миколенко в Эвертон
- Виталий Миколенко стал первым новичком команды в новом 2022 году.
- Динамо заработало на трансфере защитника более 20 миллионов евро. Футболист подписал соглашение с ирисками до конца июня 2026 года.
- Игрок сборной Украины будет выступать под 19-м номером.
- Миколенко простился с Динамо и приветствовал новых фанатов.
- Скаут Алекс Великих назвал уникальность уже бывшего защитника киевского клуба.