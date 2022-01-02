Перша поява перед уболівальниками
2 січня Евертон вдома прийматиме Брайтон у рамках 21-го туру англійської першості. Віталій Миколенко не зможе дебютувати у футболці "ірисок" через регламент АПЛ.
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Однак українець вийде на газон домашньої арени "Ґудісон-Парк". Перед матчем Евертон представить уболівальникам новачка команди.
До цієї зустрічі новий клуб Миколенка йде 15-м в АПЛ, маючи у своєму доробку 19 очок.
Трансфер Миколенка в Евертон
- Віталій Миколенко став першим новачком команди у новому 2022 році.
- Динамо заробило на трансфері захисника понад 20 мільйонів євро. Футболіст підписав угоду з "ірисками" до кінця червня 2026 року.
- Гравець збірної України виступатиме під 19-м номером.
- Миколенко попрощався з Динамо та привітав нових фанатів.
- Скаут Алекс Великих назвав унікальність вже колишнього оборонця київського клубу.