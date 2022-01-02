Перша поява перед уболівальниками

2 січня Евертон вдома прийматиме Брайтон у рамках 21-го туру англійської першості. Віталій Миколенко не зможе дебютувати у футболці "ірисок" через регламент АПЛ.

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Однак українець вийде на газон домашньої арени "Ґудісон-Парк". Перед матчем Евертон представить уболівальникам новачка команди.

До слова. Поєдинок Евертон – Брайтон розпочнеться о 16:00.

До цієї зустрічі новий клуб Миколенка йде 15-м в АПЛ, маючи у своєму доробку 19 очок.

Трансфер Миколенка в Евертон