Миколенко: Всегда мечтал играть в Премьер-лиге
Миколенко признался, что всегда мечтал играть в английской Премьер-лиге (АПЛ). Футболист убежден, что стиль АПЛ подойдет ему.
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"Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге. Английский футбол – это место, где зародилась игра, и я думаю, что он очень хорошо подойдет для моей игры", – сказал Виталий.
Миколенко надеется, что продолжит развиваться как футболист в Эвертоне.
Мне 22 года, но я не чувствую себя молодым человеком. У меня есть опыт игры на европейском уровне, и я надеюсь, что буду продолжать совершенствоваться как игрок,
– заявил Виталий.
Также украинец обратил внимание на фанатов Эвертона.
"Я очень рад возможности сыграть перед нашими болельщиками в Эвертоне. Я видел несколько последних игр на "Гудисон Парк", и они были невероятными. Они невероятные фанаты, перед которыми я чувствую большую ответственность", – резюмировал Миколенко.
Миколенко перешел в Эвертон
- Эвертон и Динамо объявили о трансфере Виталия Миколенко. Миколенко заключил контракт с Эвертоном до 2026 года.
- В новом клубе Виталий будет играть под 19-м номером. Эвертон возглавляет испанский тренер Рафаэль Бенитес.
- Сейчас команда занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.